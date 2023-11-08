İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bin 569'a yükseldi

7 Ekim sabahı Hamas tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 33 gündür bomba yağdırıyor. Bölge katil İsrail'in saldırılarıyla kan gölüne dönerken, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 569'a yükseldi.

CAN KAYBI 10 BİN 569'A ULAŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in kuşatma altındaki şeride 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında 10 bin 569 kişinin öldüğünü bildirdi. Yaşamını yitirenler arasında 4 bin 324 çocuk bulunduğu da ifade edildi.

BM: 1 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN TAHLİYESİNİ İSTEMEK HUKUKUN İHLALİDİR

Öte yandan BM Raportörü Rajagopal İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadesini kullandı. Rajagopal "Gazze'de 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliyesini istemek uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor" ifadesini kullandı.

BM'DEN İNSANİ ARA ÇAĞRISI

BM, binaların yerle bir olduğu ve temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmeye başladığı Gazze'deki acıların hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla çatışmalara insani bir ara verilmesi için çağrısını yineledi. BM Sağlık Ajansı Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'deki ölüm ve acı seviyesinin "kavranması zor" olduğunu söyledi. Gazze'deki bir meslektaşından alıntı yapan Lindmeier, "Her gün en kötü gün olduğunu düşünüyorsunuz ve bir sonraki gün daha kötü oluyor" dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.