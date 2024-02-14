İsrail'in Gazze'ye zulmü bitmiyor! Gıda depolarını ateşe verdi - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in Gazze'ye zulmü bitmiyor! Gıda depolarını ateşe verdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları devam ediyor. İşgalci İsrail, Filistinlilerin gıda depolarını tahrip edip ateşe verdi. Bu saldırılar sonucunda Gazze'deki gıda krizi daha da kötüleşecek.

14.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:35
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İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları 131. gününde de sürüyor. İşgalci İsrail bu kez de gıda depolarını hedef aldı. Savaşla mücadele etmeye çalışan Filistinlilerin gıda depolarının vurulmasıyla açlıkla daha fazla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

HEM TAHRİP EDİP HEM DE ATEŞE VERDİ

Saldırıların ardından yaşam kaynaklarını da yok eden İsrail, Gazzelilerin barınacağı gıda depolarını hedef aldı. İsrail saldırılarında depoların içinde yer alan tüm gıda malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi. İsrail ordusu ise bir yandan tahrip ettiği diğer yandan ise ateşe verdiği depoları kayda alarak paylaştı.

İsrail'in Gazzelilerin yanı sıra yaşam kaynaklarını da yok etmesiyle Gazze Şeridi'nde yaşanan gıda krizinin daha da kötüleşmesine neden olacağı kaydedildi.

İsrail\'in Gazze\'ye zulmü bitmiyor! Gıda depolarını ateşe verdi

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye zulmü bitmiyor! Gıda depolarını ateşe verdi - Son Dakika

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