Beyaz Saray\'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye\'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş

Dünya

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı

Sıcak havadan dolayı araçlar bu hale geldi

Prof. Dr. Oytun Erbaş\'tan Z kuşağı ile ilgili çarpıcı yorum!

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmesi kamuoyunda infiale neden olurken ABD basınında bugün yer alan bir haber büyük ses getirdi.

SUİKASTIN ARKASINDA OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Washington Post'un Beyaz Saray'dan kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında olduğu konusunda bilgilendirdi.

"BIDEN YÖNETİMİ SUİKAST KARARINA ÖFKELENDİ"

Gazeteye göre, Biden yönetimi Haniye'nin öldürülmesi kararına öfkelendi ve bunun Gazze'de ateşkes için aylar süren dikkatli müzakereleri altüst edebileceğinden endişe etti.

"BIDEN-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ GERGİN GEÇTİ"

Washington Post'a göre ABD, İsrail'in Hizbullah ya da İranlı komutanlara suikast düzenlemek için başka operasyonlar başlatmadan önce kendilerine bilgi vermemesine öfkeli. Gazetenin ismini vermediği İsrailli bir yetkili, Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin "gergin" geçtiğini doğruladı.