Hizbullah, İsrail'in hastane katliamının ardından gemileri yaktı: Bugün benzeri görülmemiş bir öfke günü olsun

İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği bombalı saldırıda en az 500 masum insan katledildi. Yaşanan acı olayın ardından tüm dünyadan tepki mesajları yükselirken, Lübnan Hizbullahı'ndan da mesaj geldi. Yapılan açıklamada, "Bugün benzeri görülmemiş bir öfke günü olsun. Mesaj açık olsun; bu, zalimden mazlumun hakkını almak için direniş, zafer ve intikam yolunun bir adımıdır." ifadeleri yer aldı.

İSRAİL'İN YANI SIRA ABD'Yİ DE SUÇLADILAR

Hizbullah'tan yapılan açıklama şu şekilde: "İnsanlık, siyonist cinayet ve suç çetelerinin Gazze'deki Mamedani Hastanesi'nde işlediği ve yüzlerce masum şehidin hayatına mal olan korkunç ve vahşi suçun yasını tutuyor. Bu katliam, bu cani, gaspçı yapının Deyr Yasin, Hula, Sabra ve Şatila'da kuruluşundan bu yana yaşanan katliamlarının devamı niteliğindedir. Dökülen kanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği bu suçlu varlığın gerçek yüzünü gösteriyor. Bu katliamdan ve Siyonist düşmanın işlediği tüm suçlardan doğrudan ve tam sorumluluğu ABD taşımaktadır.

"HALKLARIN SOKAKLARA ÇIKIP BASKI YAPMALARI GEREKİYOR"

Tepki ve kınamalar artık yeterli değil. Arap ve İslam dünyasının halklarının sokaklara çıkarak öfkelerini göstermeleri ve nerede olurlarsa olsun hükümetlere ve ülkelere baskı yapmaları gerekiyor. Uluslararası ve bölgesel kuruluşların Filistin halkının soykırımına ve zorla göç etmesine karşı acil önlemler alması ve katliam, terör ve cinayetler altında zorla yerinden edilmelerini durdurması gerekmektedir.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÖFKE GÜNÜ OLSUN"

Yarın benzeri görülmemiş bir öfke günü olsun, Biden'ın bu suçlu varlığı koruma ve desteklemek amacıyla ziyaretine karşı bir tepki gösterilsin. Mesaj açık olsun; bu, zalimden mazlumun hakkını almak için direniş, zafer ve intikam yolunun bir adımıdır."