İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı

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İsrail ordusunun Filistin'in Tubas kentindeki Türk Hastanesi'ne baskın düzenledi. Düzenlenen baskında hastanede bulunan doktorlar tutuklandı.

03.12.2024 18:50  Güncelleme: 19:36
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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken; bu kez Türk Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin'in Tubas kentindeki Türk Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail, baskında Türk hastanesinde çalışan doktorlar tutuklandı.

HAMAS HÜCRESİ BAHANESİ

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, baskının sebebi, hastanede bulunan bir Hamas hücresini ortadan kaldırmaktı. Hastanede yaralıların olduğu aktarıldı. Tutuklanan doktorların akıbeti bilinmiyor. 2013 yılında hizmete açılan Türk Hastanesi, bölgedeki binlerce kişiye sağlık hizmetleri veriyordu.

DOSTLUK HASTANESİNE DE SALDIRMIŞTI

Filistin'e yönelik saldırıların başladığı 2023 yılında da İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenlemişti.

İsrail\'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı

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Son Dakika Dünya İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Reis 13:
    birşey olmaz Recep ağğbi yine tazminat alır kapatır olayı. . sever parayı (mavi Marmara) 8 17 Yanıtla
  • Yusuf Cebir:
    Bunları kesmek çok eğlenceli olacak hemde çooooookkkkk eğlenceli?????? 19 1 Yanıtla
  • Ömer Faruk Yenidünya:
    Cami duvarına işemeye başladılar 15 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Yusuf Cebir bunlar karşılarında bizi görünce yusuf yusuf edecekler merak etme.:) 12 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Onlarda biliyo parayı verir çözeriz diyolar. Malum mavi marmara örneği var 0 1 Yanıtla
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