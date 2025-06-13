İsrail\'in saldırı öncesi ABD\'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

İran'ın en yüksek rütbeli askeri yetkilisi, seçkin Devrim Muhafızları Ordusu'nun lideri ve eski ulusal güvenlik şefi, İsrail'in "Yükselen Aslan Operasyonu" adı verdiği saldırıda öldürüldü. Bu isimlerin ölümü, ülkenin askeri kurumlarında şok etkisi yarattığı düşünülüyor ve İran'ın, İsrail saldırılarına karşılık verme kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebileceği iddia ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "İsrail'in saldırısını önceden biliyordum. İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız" dedi.
Yapılan bu saldırıdan ABD'nin dışında Almanya'nın da haberdar olduğu öğrenildi. Alman basınında saldırıdan kısa süre önce Almanya hükümetinin bilgilendirildiğini yazdı. Buna göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz gece saat 03.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Öte yandan İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kameraların karşısına geçerek ulusa seslendi. Açıklamasında son derece sert ifadeler kullanan Pezeşkiyan, "İran'ın meşru ve güçlü cevabı, İsrail'i bu aptalca davranışından pişman edecek" dedi.
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