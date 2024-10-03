İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı

İsrail\'in İran\'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı

İsrail'in 200 balistik füzeyle misilleme saldırısı yapan İran'a vereceği yanıt merak konusu olurken ABD Başkanı Joe Biden felaket planını ağzından kaçırdı. İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirten Biden "orantılı şekilde" karşılık verilmesi konusunda G7 liderleriyle de mutabık kaldıklarını ifade etti.

03.10.2024 07:23
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İran'ın 200 balistik füzeyle İsrail'e yönelik misilleme saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Tel Aviv yönetiminin bu operasyonlara nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.

ORTA DOĞU'DAKİ SON DURUMA İLİŞKİN KONUŞTU

ABD Başkanı Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu eyaletlerden Güney Carolina ile Kuzey Carolina'yı ziyareti için uçağına binmeden önce basın mensuplarına, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Biden, bir soru üzerine, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti.

"ORANTILI ŞEKİLDE" KARŞILIK VERİLECEK

İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını aktaran Biden, ayrıca G7 liderleriyle bugün ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi konusunda mutabık olduklarını kaydetti. Biden, İran'ın son saldırılarının ardından "İran çok yoldan çıktı." yorumunu yaptı.

Joe Biden, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Yılmaz:
    işin başı bu abd nerde savaş orda abd dünyada 3 ülke olmasa dünyada huzur olur bu böyle 14 0 Yanıtla
  • İslam Tadik:
    Biden natenyahunun kahyası olmuş baksanız kararları bile biden vermeye başladı. Allah'ın gücü kudreti üzerinizde olsun eyy İslam Birliği 11 1 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    anlaşıldığı gibi İsrail savaşmıyor Amerika savaşıyor dünyada ne kadar pislik varsa altında Amerika çıkıyor inşallah bir gün o pislikte boğulurlar 12 0 Yanıtla
  • Yakup Becerikli:
    ABD sadece maşadır, efendisi İsrail dir 8 1 Yanıtla
  • hamdi aslantaş:
    abd İngiltere itrail haritadan sil dünyaya huzur gelsin bu 3 ülke olduğu zaman dünyada huzur arama 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek:
    ABD olmasaydı dünyada Savaş diye bir şey kalmazdı 0 0 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Demekki G7 deki ülkeler barış istemiyor 0 0 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    ağzından filan kaçırdığı yok bilerek ters manyel vermiş 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı - Son Dakika
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