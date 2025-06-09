İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail\'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu\'nun son mesajı
09.06.2025 08:41
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Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen Özgürlük Gemisi'nde yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, İsrail güçleri tarafından kaçırıldı. İsrail müdahalesinden önce hedef gösterilme ve kötü muamele riski taşıdığını belirten Ordu, gemideki en riskli kişi olduğunu ve Türk olduğu için ekstra hedef alınabileceğini dile getirdi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen Özgürlük Gemisi'nde yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, İsrail güçleri tarafından kaçırıldı. İsrail müdahalesinden kısa süre önce konuşan Şuayb Ordu, hedef gösterilme ve kötü muamele riski taşıdığını belirtmiş, kamuoyuna ve Türk devletine çağrıda bulunmuştu.

"BİZİ SUÇLAYABİLECEKLERİ TEK BİR MALZEME BİLE YOK"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre gemideki aktivistlerin İsrail müdahalesine karşı her türlü tedbiri aldığını belirten Ordu, provokasyonlara ve propagandaya zemin bırakmamak için dikkatli davrandıklarını söyledi:

"Zodyaklar yaklaşırsa gemide suç unsuru olabilecek hiçbir şey yok. Mutfakta kullandığımız bıçakları bile kutuya koyup denize atacağız. Şu an gemide ne sopa, ne kesici-delici bir alet var. Makasları bile topladık. Eğer biri gemiye bir şey yerleştirirse bu açık bir iftira olur."

"GEMİDEKİ EN RİSKLİ KİŞİ BENİM"

Ordu, gözaltıdan saatler önce verdiği demeçte özellikle hedef alınabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Belki de şu an gemideki en riskli kişi benim. Rima Hassan'ın arkasında Avrupa Parlamentosu var. Ama ben ne tanınıyorum ne de biliniyorum. Arada kaynama ihtimalim var. Öfkeyi üzerimden çıkartabilirler."

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN EKSTRA HEDEF ALINABİLİRİM"

"Daha önceki süreçlerde Türk vatandaşları orantısız şekilde kötü muamele gördü. Dini görüşümden dolayı terörist' damgası vurmaya çalışabilirler. Bu etiketle tüm misyonu itibarsızlaştırmak istiyorlar."

"DEVLETİMİZDEN YARDIM İSTİYORUM"

Ordu, Avrupa ve Filistin'de avukatlarının hazır beklediğini belirtti:

"Ama eğer süreç uzarsa, özellikle Türkiye'nin kamuoyunda ve diplomatik kanallarda ses çıkarması çok önemli olacak. Türk vatandaşı olduğum için devletimin sahip çıkmasına ihtiyacım var."

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN BENİ GÜNAH KEÇİSİ SEÇECEKLER"

Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu 'Çok önemli!' başlığıyla paylaştığı videoda Ordu, "İsrail anladığım kadarıyla bir günah keçisi belirlemek istiyor. Türk olduğum için beni günah keçisi seçecekler!" dedi.

Sözlerine devam eden Türk aktivist, ""Beni katlederlerse herkes bilsin ki ben hiçbir eylemde bulunmadım, kafama silah dayasalar hiçbir şekilde karşılık vermem. Gemideki hiçbir arkadaşımın canını tehlikeye atacak hiçbir davranış yapmam. Eğer cesaretleri varsa gemideki baskın sürecini çekip dünyayla paylaşsınlar." ifadelerini kullandı.

ŞUAYB ORDU KİMDİR?

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alan Şuayb Ordu, Türk aktivistlerden biri. Almanya'da serbest meslek sahibi olan Ordu, ilahiyat fakültesi mezunu.

Aslen Osmaniyeli olan Ordu, uzun süredir Bursa'da yaşıyor. 2017 yılından bu yana Sümeyra Akdeniz Ordu (Sümeyra Mittelmeer) ile evli olan genç çift, Filistin'e yönelik sosyal gönüllülük programlarında birlikte çalışıyor.

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, 3-sayfa, Madleen, İsrail, Gazze, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Sarıal:
    cesaretinden dolayı seni ve yanındaki arkadaşlarını kutluyorum. israil bu sefer size birşey yapamayacak merak etmeyin. 15 1 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    gerçek kahramansın. Allah seni korusun kardeşim. 0 0 Yanıtla
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