İsrail'in kanlı katliamına yürek yakan protesto! Marmaray istasyonu "Kanlı bebekler" ile dolu taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail'in kanlı katliamına yürek yakan protesto! Marmaray istasyonu "Kanlı bebekler" ile dolu taştı

İsrail\'in kanlı katliamına yürek yakan protesto! Marmaray istasyonu "Kanlı bebekler" ile dolu taştı

İsrail, Filistin'deki saldırılarına devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine yaklaşmış durumda. Vahşete ses yükselten bir grup, İstanbul'da, Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda kanlı oyuncak bebeklerle İsrail'i protesto etti. Bu eylemle İsrail'in Gazze'de açlıkla tehdit ettiği ve bombalarla öldürdüğü çocuklara dikkat çekildi.

27.07.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 295 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 258'e yükseldi. İsrail ordusunun, son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 83 Filistinli öldü, 186 kişi yaralandı. Dünyanın gözü önünde devam eden katliama tepki gösteren bir grup yürek sızlatan bir eyleme imza attı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Filistin'de yaptığı katliama devam eden İsrail'e dünyanın pek çok kentinden akın akın tepki yağıyor. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yapmış ve daha fazla silah talebinde bulunmuştu. Netanyahu'ya alkışlarla destek verildiği anlar hayrete düşürürken sokaklarda ise protestocular İsrail'e lanet okuyarak Netanyahu için "Savaş suçlusu" pankartları açmıştı.

İsrail'in kanlı katliamına yürek yakan protesto! Marmaray istasyonu 'Kanlı bebekler' ile dolu taştı

KANLI OYUNCAK BEBEKLERLE İSRAİL PROTESTOSU

O protesto gösterilerinden birisi de Marmaray'ın Sirkeci durağında "Kanlı bebekler" ile yapıldı. Yere bırakılan onlarca kanlı oyuncak bebek ile İsrail'in Gazze'de açlıkla tehdit ettiği ve bombalarla öldürdüğü çocuklara dikkat çekilmek istendi.

İsrail'in kanlı katliamına yürek yakan protesto! Marmaray istasyonu 'Kanlı bebekler' ile dolu taştı

Yaşanan vahşet her geçen gün dozunu artırırken Gazze'de hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetler bulunuyor ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşamıyor.

İstanbul, Filistin, Marmaray, İsrail, Bebek, Gazze, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in kanlı katliamına yürek yakan protesto! Marmaray istasyonu 'Kanlı bebekler' ile dolu taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 16:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in kanlı katliamına yürek yakan protesto! Marmaray istasyonu "Kanlı bebekler" ile dolu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement