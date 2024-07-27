İsrail\'in kanlı katliamına yürek yakan protesto! Marmaray istasyonu "Kanlı bebekler" ile dolu taştı

Dünya

İsrail'in 295 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 258'e yükseldi. İsrail ordusunun, son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 83 Filistinli öldü, 186 kişi yaralandı. Dünyanın gözü önünde devam eden katliama tepki gösteren bir grup yürek sızlatan bir eyleme imza attı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Filistin'de yaptığı katliama devam eden İsrail'e dünyanın pek çok kentinden akın akın tepki yağıyor. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yapmış ve daha fazla silah talebinde bulunmuştu. Netanyahu'ya alkışlarla destek verildiği anlar hayrete düşürürken sokaklarda ise protestocular İsrail'e lanet okuyarak Netanyahu için "Savaş suçlusu" pankartları açmıştı.

KANLI OYUNCAK BEBEKLERLE İSRAİL PROTESTOSU

O protesto gösterilerinden birisi de Marmaray'ın Sirkeci durağında "Kanlı bebekler" ile yapıldı. Yere bırakılan onlarca kanlı oyuncak bebek ile İsrail'in Gazze'de açlıkla tehdit ettiği ve bombalarla öldürdüğü çocuklara dikkat çekilmek istendi.

Yaşanan vahşet her geçen gün dozunu artırırken Gazze'de hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetler bulunuyor ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşamıyor.