İsrail\'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD\'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar

Dünya

Emeklilerin dört gözle beklediği talebi iki lidere de bizzat iletmiş

Gazzelilerin son sığınağı olan Refah kentine yönelik kara harekatı planlayan İsrail'in yeni oyunu deşifre oldu. ABD'nin karşı çıktığı kara harekatıyla ilgili Mısırlı bir yetkili, İsrail ordusunun, Refah'ta kapsamlı bir operasyon yerine küçük operasyonlar yapacağını ve Washington yönetiminin tepkisini böylelikle bertaraf edeceğini ifade etti.

İSRAİL REFAH'TA KÜÇÜK OPERASYONLAR YAPACAK

Mısırlı bir yetkili, ABD'nin Refah'a düzenlenecek bir saldırıya tepki göstereceğini açıklamasının ardından Binyamin Netanyahu hükümetinin yeni bir plan hazırladığını söyledi. Tel Aviv'in kanlı planına göre, İsrail ordusu Refah'a tek bir kapsamlı operasyon yaparak ABD'nin tepkisini çekmek ve desteğini kaybetmek yerine farklı bölgelerde daha küçük operasyonlar yapacak. Tel Aviv yönetiminin, bu plana göre ABD'nin tepkisini çekmeden ve Joe Biden hükümeti ile ilişkileri bozmadan Refah'a saldıracağı tahmin ediliyor.

BİDEN YÖNETİMİ KAPSAMLI REFAH SALDIRISINA KARŞI

ABD Başkanı Joe Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti. Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." açıklamasında bulunmuştu.

Biden yönetimi, daha çok sivilin ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesiyle İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ, REFAH'TAKİ KARA SALDIRILARININ GENİŞLETİLMESİNİ ONAYLADI

Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtildi. İsrail'in "Walla" internet sitesinde yer alan ve konuya ilişkin bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırılan habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi dün gece Refah'taki kara saldırılarını genişletme kararı aldı. Haberde kaynaklardan birinin, Refah'daki saldırıları genişletme kararının, ABD Başkanı Joe Biden'ın "kırmızı çizgisinin aşılması" olarak yorumlanabilecek eylemleri içerdiği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde ayrıca, Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile esir takası görüşmelerine dair "çabalara devam edilmesi" konusunda talimat verdiği ancak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve aşırı sağcı fikirleriyle bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bu karara karşı oy kullandığı belirtildi.