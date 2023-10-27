 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç - Son Dakika

İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç

Son Güncelleme: 27.10.2023 23:17

Gazze'ye 21. gündür bomba yağdıran İsrail ordusu, bu gece bölgede resmen katliam yapıyor. İletişimin tamamen kesildiği Gazze'den art arda servis edilen fotoğraflar da yaşananların vahametini gözler önüne seriyor.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ağır bombardıman altında bırakan İsrail ordusu, bu gece operasyonların genişletileceği mesajını verdikten sonra bölgeye daha önce görülmemiş bir saldırı düzenledi.

2 MİLYON KİŞİYLE İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Çatışmaların başladığı tarihten bu yana ilk kez Gazze'yi böylesi yoğun bir bombardımana tutan İsrail ordusunun saldırıları sonrası Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetleri sona erdi. Bölgedeki 2 milyon kişiyle tüm iletişim kopmuş durumda.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı bu gece bölgeden servis edilen görüntüler de yaşananların vahametini gözler önüne serdi. Yüzbinlerce Filistinlinin karanlığa gömüldüğü Gazze'nin dört bir yanında bombaların patladığı ve füzelerin etkisiyle gecenin aydınlandığı görülüyor.

HAMAS: İSRAİL'İN KATLİAM YAPMA NİYETİNİN İŞARETİNİ VERİYOR

Öte yandan Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de akşam saatlerinden itibaren bombardımanını artırmasıyla eş zamanlı Gazze genelinde internet ve iletişimin kesilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail'in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir." ifadeleri kullanıldı. Gazze'de gerçekleşen "korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğunun, "İsrail'de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerinde olduğu" ifade edildi.

"TÜM ULUSLARARASI KANALLAR YOK EDİLDİ"

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, bu akşam, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." ifadelerine yer verilmişti.

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç - Son Dakika


Son Dakika
00:14 Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:32 Maç oynandığı anda halı sahaya isabet eden mermi müdüriyet odasına düştü
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 00:37:04. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement