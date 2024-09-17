Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Netanyahu üzerindeki uluslararası baskıyı kaldırmak için savaşı yaymak istiyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında şunları kaydetti:

"NETANYAHU SAVAŞI YAYMAK İSTİYOR"

Bu çağrı cihazları hacklenerek nasıl böyle bir patlayıcıya dönüşmüş, şimdiden sorgulanıyor. Ellerimizdeki telefonlar, elektronik cihazlar bu açıdan ne kadar güvenlidir. Bunlar nasıl hacklenebiliyor ve insanların yararlanmasına yol açacak şekilde bomba tesiri yapacak şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu tartışılacaktır. Lübnan'da siber saldırı olur olmaz hemen acil durum ilan edildi. Bütün hastaneler göreve çağrıldı. Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıyı kaldırmak için savaşın genişlemesini istiyor. Tamamen Netanyahu katliam şebekesinin siyasi hesabı. Savaşın Lübnan'dan İran'a kadar geniş bir alana yayılmasını istiyor. Cumhurbaşkanımız Gazzeli kardeşlerimizin direnişini bizim Kurtuluş savaşımıza benzetmişti. Netanyahu'nun savaşı yayma girişimi, Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğunu çıkarmıştır. Burada ne zaman barış konusunda, barış müzakereleri yürütülürken biliyorsunuz İsrail'in en son noktada Netanyahu şebekesinin Hamas'ın kabul ettiği maddeler karşısında bir direnci var. Hamas burada barışçı onaylama konusunda son derece olumlu bir tutum sergiliyor. Tabi Hamas'ın olumlu bir tutum sergilemesi bu Netanyahu ekibi üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ne zaman ki bu baskı artık uluslararası bir baskıya dönüşmeye başlıyor hemen arkasından Netanyahu şebekesi bir yere saldırarak bu uluslararası baskıyı üzerinden kaldırmaya kalkıyor.

"ENİNDE SONUNDA İSRAİL HESAP VERECEK"

Bugün de yaklaşık 2.800 tane insanın çağrı cihazlarına dönük bu hacklemeyi yaparak bunları bir bombaya dönüştürerek bu insanların yaralanmasına, 8 kişinin ölmesine yol açtılar. Bu katliam şebekesinin hiçbir sınır tanımadığının yeni bir göstergesi olmuştur. Vahim olan şudur: Ayşenur kardeşimiz şehit olduğunda, uluslararası basında siyonist çizgisinde duranlar ondan militan olarak bahsetti. Biden ilk başta 'Yeterli bilgim yok' dedi. Baskılar artınca 'Kazara öldürüldü' dedi. Halbuki doğrudan bir keskin nişancının hedef almasıyla Ayşenur kardeşimiz şehit düştü. Böyle iki yüzlü bir durum var. Bugün gerçekleşen eylem de bu katliam şebekesinin savaşı bölgeselleştirme, Lübnan'a yayma, Lübnan-İran hakkında bu gerginliği daha da genişleterek kendi bu katliamlarını örtbas etme çabasının bir neticesi diye değerlendiriyorum. Eninde sonunda İsrail hesap verecek. Tarihin gözü önünce her şey oluyor. Ama bugün doğru olan tarihin doğru tarafında kimin durduğu, tarihin yanlış tarafında kimin durduğudur bu herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. İnsanlık adına doğru tutumu kimin aldığı, kimin almadığıdır.





HAKAN FİDAN LÜBNAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi aldı. Fidan, görüşmede, patlamalardaki can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.

İSRAİL TÜM PAGER CİHAZLARA SIZDI

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. NNA'da yer alan haberde, " Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak Pager cihazlarının sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı. Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi. Korkunç olayda biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığı açıklandı.

SAHİPLERİ ELİNE ALDIĞI AN İNFİLAK ETTİ

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

ABD'Lİ SÖZCÜ YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi. Miller, "ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz." ifadesini kullandı. Hizbullah tarafından söz konusu olayın sorumlusu olarak İsrail'in gösterilmesiyle ilgili sorulara da yanıt veren Miller, olayın halen yeni olduğunu ve nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilgi topladıklarını vurgulayarak, "Şu anda bunun ötesinde herhangi bir değerlendirmemiz yok." dedi. Israrlı sorular karşısında saldırının sorumlusunun İsrail olup olmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Miller, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgedeyken böyle bir saldırı yapmak sizce de bölgede ABD'nin tansiyonu düşürme çabalarına zarar vermiyor mu?" şeklindeki bir soruya yanıt vermekten kaçındı. Miller, İsrail'in bu saldırıyla ilgili zamanlamayı özellikle seçtiği yönündeki önermeler hakkında herhangi bir yorum yapmayacağını ve yargı içeren bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN BAKANLARA "KONUŞMAYIN" UYARISI

Lübnan'daki saldırılara ilişkin İsrailli resmi makamların sessizliği ise dikkati çekiyor. KAN'da yer alan haberde, Başbakanlık Ofisinden İsrailli bakanlara Lübnan'daki patlamalara ilişkin açıklama yapmamaları konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.

LÜBNAN DIŞİŞLERI BAKANLIĞI KONUYU BMGK'YA TAŞIYACAK

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lübnan'ın birçok bölgesinde çok sayıda çağrı cihazının patlamasına sebep olan İsrail'in siber saldırısı en güçlü ifadelerle" kınandı. "İsrail'in savaşı Lübnan'a doğru genişletme tehditlerine" dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in gerilimi de "tehlikeli ve kasıtlı bir şekilde" artırdığına vurgu yapıldı. Açıklamada, Bakanlar Kuruluyla yapılan istişarelerin ardından "saldırıya ilişkin bilgiler tamamlanır tamamlanmaz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmak üzere hazırlıkların" başlatıldığı aktarıldı.