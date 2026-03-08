Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

İsrail'in güney Lübnan'daki Sir el Gharbiyeh kasabasını hedef alan hava saldırısında en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel kaynaklar saldırı sonrası bölgede büyük yıkım meydana geldiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve sivil savunma ekibi sevk edilirken, enkaz altında kalan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. Yetkililer ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmazken, bölgedeki gerilim son günlerde karşılıklı saldırılarla daha da artmış durumda. Güney Lübnan uzun süredir İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaların merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.