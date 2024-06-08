İsrail\'in Nusayrat Mülteci Kampı\'na saldırısında can kaybı 210\'a yükseldi

Dünya

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 246'ncı gününde de devam ediyor. Filistin halkını aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açan İsrail ordusu, Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlenen eş zamanlı saldırılarda can kaybı 210'a yükseldi.

GAZZE'DE HER YERDEN DUMAN YÜKSELİYOR

Savaşı sona erdirecek 3 aşamalı ateşkes teklifi masada dururke İsrail topçuları ve savaş uçakları Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın orta bölgesi, batısı ve doğusundaki çeşitli bölgelere saatlerce şiddetli ve yoğun saldırılar düzenlemeye başladı. Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden bombalama sonucu yoğun dumanlar yükseliyor.

Görgü tanıkları İsrail askeri araçlarının "Ani şekilde" Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu ve kuzeybatı bölgelerine girerek kampın birçok bölgesini hedef alan şiddetli top atışları gerçekleştirdiğini belirtti.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI HAREKET EDEN HER ŞEYİ VURUYOR

Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçuyor ve kampın yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oluyor.

"SOKAKLARDA CANSIZ BEDENLER VAR"



Gazze'deki Medya Ofisi'nin yaptığı açıklamada "İsrail işgal ordusu, Nuseyrat kampına barbar ve acımasız bir saldırı başlatıp doğrudan sivilleri hedef aldı. Sokaklarda onlarca cansız beden ve yaralı var. Bombardımanın yoğunluğu nedeniyle ambulanslar ve sivil savunma ekipleri bölgeye ulaşamıyor" ifadelerine yer verildi.

İşgal ordusu onlarca savaş uçağı, drone ve helikopterle saldırı başlatırken aynı zamanda tanklar sivillerin evlerini bombalıyor.

TEK HASTANE ZOR KOŞULLAR ALTINDA

Bölgedeki tek hastane olan El Aksa Şehitleri Hastanesi, sadece bir jeneratörle çalışmalarını sürdürmeye çalışırken Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, El Aksa Hastanesi'nin kurtarılması için uluslararası topluma acil çağrı yaptı. Hastanenin faaliyetlerine devam edebilmesi için tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğu vurgulandı.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Açıklamada yaralılar için, "Haftalardır dolu olan bu hastanenin rahatlatılması ve bölgedeki sağlık durumunun iyileştirilmesi için uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve tüm uluslararası kuruluşlara acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail'in Nuseyrat'a ve bölge geneline yönelik saldırısının kınandığını vurgulanan açıklamada, "Sivillere, çocuklara, kadınlara ve evlere yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Onlarca masum sivilin kanı döküldü. Uluslararası toplumdan ve tüm uluslararası kuruluşlardan İsrail işgalinin sürdürdüğü bu vahşi saldırıyı, soykırım savaşını acilen durdurmalarını talep ediyoruz" denildi.

İsrail ordusu, 2 gün önce Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinli sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okulu hedef almış, 40 kişi hayatını kaybetmişti.

HAMAS LİDERİ HANİYE: DİRENİŞ DEVAM EDECEK

Hamas Siyasi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresindeki bölgelere gerçekleştirdiği yoğun saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Haniye, "Halkımız teslim olmayacak ve direniş (Hamas), bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecek. Eğer (İsrail) işgal, kendi tercihlerini bize zorla kabul ettirebileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalıdır" ifadelerini kullandı. Haniye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

ÖLÜ SAYISI 37 BİN KİŞİYE DAYANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 530 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.