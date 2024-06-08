İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi

Geniş Video İzle

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlediği hava ve kara saldırılarında can kaybı 210'a yükselirken en az 400 kişi de yaralandı. Filistinli yetkililer, yaralıların getirildiği El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumun felaket olduğunu duyurdu.

08.06.2024 17:30  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 246'ncı gününde de devam ediyor. Filistin halkını aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açan İsrail ordusu, Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlenen eş zamanlı saldırılarda can kaybı 210'a yükseldi.

GAZZE'DE HER YERDEN DUMAN YÜKSELİYOR

Savaşı sona erdirecek 3 aşamalı ateşkes teklifi masada dururke İsrail topçuları ve savaş uçakları Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın orta bölgesi, batısı ve doğusundaki çeşitli bölgelere saatlerce şiddetli ve yoğun saldırılar düzenlemeye başladı. Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden bombalama sonucu yoğun dumanlar yükseliyor.

Görgü tanıkları İsrail askeri araçlarının "Ani şekilde" Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu ve kuzeybatı bölgelerine girerek kampın birçok bölgesini hedef alan şiddetli top atışları gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI HAREKET EDEN HER ŞEYİ VURUYOR

Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçuyor ve kampın yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oluyor.

"SOKAKLARDA CANSIZ BEDENLER VAR"

Gazze'deki Medya Ofisi'nin yaptığı açıklamada "İsrail işgal ordusu, Nuseyrat kampına barbar ve acımasız bir saldırı başlatıp doğrudan sivilleri hedef aldı. Sokaklarda onlarca cansız beden ve yaralı var. Bombardımanın yoğunluğu nedeniyle ambulanslar ve sivil savunma ekipleri bölgeye ulaşamıyor" ifadelerine yer verildi.

İşgal ordusu onlarca savaş uçağı, drone ve helikopterle saldırı başlatırken aynı zamanda tanklar sivillerin evlerini bombalıyor.

TEK HASTANE ZOR KOŞULLAR ALTINDA

Bölgedeki tek hastane olan El Aksa Şehitleri Hastanesi, sadece bir jeneratörle çalışmalarını sürdürmeye çalışırken Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, El Aksa Hastanesi'nin kurtarılması için uluslararası topluma acil çağrı yaptı. Hastanenin faaliyetlerine devam edebilmesi için tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğu vurgulandı.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Açıklamada yaralılar için, "Haftalardır dolu olan bu hastanenin rahatlatılması ve bölgedeki sağlık durumunun iyileştirilmesi için uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve tüm uluslararası kuruluşlara acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail'in Nuseyrat'a ve bölge geneline yönelik saldırısının kınandığını vurgulanan açıklamada, "Sivillere, çocuklara, kadınlara ve evlere yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Onlarca masum sivilin kanı döküldü. Uluslararası toplumdan ve tüm uluslararası kuruluşlardan İsrail işgalinin sürdürdüğü bu vahşi saldırıyı, soykırım savaşını acilen durdurmalarını talep ediyoruz" denildi.

İsrail ordusu, 2 gün önce Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinli sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okulu hedef almış, 40 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi

HAMAS LİDERİ HANİYE: DİRENİŞ DEVAM EDECEK

Hamas Siyasi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresindeki bölgelere gerçekleştirdiği yoğun saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Haniye, "Halkımız teslim olmayacak ve direniş (Hamas), bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecek. Eğer (İsrail) işgal, kendi tercihlerini bize zorla kabul ettirebileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalıdır" ifadelerini kullandı. Haniye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi

ÖLÜ SAYISI 37 BİN KİŞİYE DAYANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 530 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail\'in Nusayrat Mülteci Kampı\'na saldırısında can kaybı 210\'a yükseldi

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serdar Ozen: Neto yanacaksın cayır cayır . 27 4 Yanıtla
  • Oooo: İsrail artık Filistin değil hangi dine mensup olursa olsun dünyanın problemi Yeter artık doğru düzgün yemek yiyemiyoruz 22 3 Yanıtla
  • Sivet Ok: Lanetler olsun nedir bu böyle yaa hayvanlar bile bu kadar katledilmiyor. Yetkililer lütfen müdahale edilsin artık ya da bu tür haberlerin yayınını yasaklayın milletin ciğerleri yanıyor bu seferde milleti iyileştirmek için uğraşacaksınız. 11 3 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: hamas Anadolu yu savunuyormuş komediye gel 3 3 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: ABD BARIŞ ATEŞ LES OŞDU ANLADINOZMI KATLİYAM ÖNCESİ ÇN ALMAYDI DAHADA BÜYÜK KATLİYAM YAPACAK ÇÜNKÜ PLANŞADIKLARI GÜBİ GAZZE LİNKARDEŞLERİMİZİ BİR ARAYA TOPLADILAT. BOMBANIN MALİYETİ İLE ÖLÜMÜ KATLİYAMI DENGELEMEK İÇÜN 1 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic: dunya liddrlerimiz nerede 4 0 Yanıtla

12:06 “Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz“ demişti Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım’a tuzak kurmuş "Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım'a tuzak kurmuş
11:59 Bir ilimiz diken üstünde 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti
10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:06 Altındaki dalgalanmalar sürüyor Altının gram fiyatı yükselişe geçti Altındaki dalgalanmalar sürüyor! Altının gram fiyatı yükselişe geçti
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:26:58. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement