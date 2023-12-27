İsrail\'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ordusu, dur durak bilmiyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiği belirtildi.

CAN KAYBI 21 BİNİ GEÇTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Bu operasyonun ardından İsrail hem havadan hem karadan kanlı saldırılarına başladı. Gazze'ye abluka uygulayan İsrail, kentte adete katliam yaptı. Şehir yerler bir olurken Gazze'de can kaybı 21 bini aştı. Yaralı sayısının da 55 bin 243'e ulaştığı kaydedildi. Bakanlık, son 24 saatte Gazze'de 195 kişinin daha öldüğünü, 325 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN ORGANLARINI ÇALIYOR

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve el konulan 80 Filistinliye ait cenazenin onurunun hiçe sayıldığı ifade edildi. Cenazelerin Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün teslim alındığı hatırlatılan açıklamada, "Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

80 NAAŞ DÜN SINIR KAPISINDAN TESLİM EDİLDİ

İsrail Gazze'ye yönelik kara operasyonunu başlattığı andan itibaren el koyduğu Filistinlilere ait yaklaşık 80 naaşı, dün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden teslim etmişti. Kimliği belirlenemeyen naaşlar, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel el-Sultan Mezarlığı'na defnedilmişti.

KASSAM TUGAYLARI, İSRAİL ASKERLERİNİN İÇİNDE OLDUĞU CİPİ İMHA ETTİ

Kassam Tugayları da dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Hamas üyelerinin İsrail askerlerinin içerisinde bulunduğu bir cipi imha ettiği ve çok sayıda zırhlı aracı ise roketle vurduğu görüldü.

7 GÜNLÜK İNSANİ ARADA, ESİR TAKASI YAPILMIŞTI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 311 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.