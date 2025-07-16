İsrail\'in, Şam\'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar

İsrail, Suriye başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay çevresine bomba yağdırdı.

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ve Suriye Genelkurmay Başkanlığı hedef aldı. Son yapılan saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

BİNANIN VURULMA ANI KAMERADA

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın doğusunda Emevi Meydanı'ndaki Genelkurmay Başkanlığı binasına yapılan saldırı anları kameralara yansıdı.