İsrail, Suriye başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay çevresine bomba yağdırdı.
Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ve Suriye Genelkurmay Başkanlığı hedef aldı. Son yapılan saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın doğusunda Emevi Meydanı'ndaki Genelkurmay Başkanlığı binasına yapılan saldırı anları kameralara yansıdı.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar - Son Dakika
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