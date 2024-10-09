İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama

Geniş Video İzle

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni bir hava saldırısı düzenledi. İsrail basını, saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplar olduğunu iddia etti. İran'dan yapılan açıklamada ise ''Saldırıda ölen ve yaralananlar arasında İran vatandaşı yok'' denildi.

09.10.2024 00:47  Güncelleme: 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'dan İsrail'e ateşlenen füzelerin ardından yaklaşık 10 gündür bölgede süren gerilim giderek tırmanıyor. Tüm dünya İsrail'in İran'a yapacağı misillemeye kilitlenmişken İsrail, Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına arttırarak devam ediyor. İran'ın saldırısından sonra Suriye'de nokta atışı hava saldırıları düzenlemeye başlayan İsrail bugün başkent Şam'da bir binaya hava saldırısı düzenledi.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Mezzah'daki bir binaya düzenlediği hava saldırısında can kaybı arttı. Suriye basını, saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 11'e yükseldiğini aktardı.

İSRAİL BASINI: HEDEFTE İRAN VE DESTEKLEDİĞİ GRUPLAR VARDI

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplardan gelen silahları Hizbullah'a ulaştırmakla görevli Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili olduğu ifade edildi. Suriye basınında yer alan haberlerde ise saldırının hedefinde İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin olduğu öne sürülmüştü. Saldırının düzenlediği binanın, İran Büyükelçiliğine birkaç yüz metre mesafede olduğu aktarıldı.

İRAN: ÖLEN VE YARALANANLAR ARASINDA İRAN VATANDAŞI YOK

İran'ın Şam Büyükelçiliği, İsrail'in büyükelçilik yakınlarında bir binaya düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar arasında İran vatandaşının olmadığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Şam'ın merkezinde sivil bir binaya düzenlediği füze saldırısında sivilleri hedef aldığı ifade edildi. İran resmi haber ajansı IRNA İsrail'in Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurmuştu. Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde ise "Şam'daki Mezze Mahallesi'nde bir apartman binası hedef alındı ve ilk bilgilere göre yaralılar var." ifadesine yer verilmişti.

İsrail\'in Şam\'ı vurmasının ardından İran\'dan dikkat çeken açıklama

Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
22:57 Telegram ve Discord’da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı
20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
10:20 KYK burskredi başvuruları başladı KYK burs/kredi başvuruları başladı
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:46 İzmir’de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 02:14:57. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.