 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in savaş sonrası planı da basına sızdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı plana göre Gazze'de yönetim BAE, Suudi Arabistan ve Mısır arasında paylaştırılacak.

19.12.2023 - 13:34,  Güncelleme: 14:13
Abone Ol

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı savaş sonrası plana göre İsrail Gazze'de yönetimi BAE, Suudi Arabistan ve Mısır arasında paylaştıracak.

İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak

İSRAİL KABİNESİ SAVAŞ SONRASI PLANI TARTIŞMAYA SUNACAK

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail dışişleri bakanlığı, Gazze için, kuşatma altındaki bölgede İsrail kontrolündeki "tampon bölgeleri" ve Gazze'nin Mısır sınırında İsrail'in daha fazla gözetimini içeren bir "savaş sonrası" plan hazırlamıştı. Basında çıkan haberlere göre, İsrail dışişleri bakanı Eli Cohen'in talimatıyla hazırlanan plan İsrail kabinesi tarafından tartışmaya sunulacak.

İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak

MISIR, BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNETİM

Planda, Biden yönetiminin temel talebi olan kuşatma altındaki bölgeyi yöneten Filistin Yönetimi'ne herhangi bir atıfta bulunulmuyor ve Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin savaşın harap ettiği bölgedeki sivil işleri yönetmesi için bir yol haritası çiziliyor.

İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak

İSRAİL BÖLGENİN TAMAMEN SİLAHSIZLAŞTIRILMASINI İSTİYOR

İsrail ayrıca ordusunun Gazze'ye istediği zaman girebilmesi için "tam hareket özgürlüğünü" elinde tutmasını ve bölgenin tamamen "silahsızlaştırılmasını" sağlamasını istiyor. Plan, İsrail'in Gazze üzerinde işgal altındaki Batı Şeria'da sahip olduğundan daha fazla veya ona eşit bir kontrole sahip olması anlamına geliyor ve bu da İsrail'i ABD'nin iki devletli çözüme yönelik adımlar yönündeki talepleriyle çelişiyor.

İsrail\'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze\'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
YORUMLAR (1)
  • Selim Kayisi: EEE dört ülke diyor ama toplayınca 3 ülke oluyor. yoksa BAE yi birleşik Arap ve emirlikleri diye iki tane mi sayıyor. Yanıtla 3 1

Suudi Arabistan, Filistin, İsrail, Gazze, Mısır, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak - Son Dakika


14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement