7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 40 gündür bomba yağdırıyor. 11 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu dün gece yarısı ise günlerdir kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi.
Hamas militanlarının içeride bulunduğunu iddia ederek Şifa Hastanesi'ne giren ve binada arama yapan askerler, "Teslim olun" çağrısında bulunurken, İsrail ordusunun gece saatlerindeki bu hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı.
Günlerdir aralarında onlarca bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskın sonrası soluğu Beyaz Saray binası önünde alan Filistin destekçisi kalabalık bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi.
Çok sayıda protestocu tek bir ağızdan "Biden içeride saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz" sloganı attı.
Son Dakika › Dünya › İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını ABD'yi karıştırdı! Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık grup Biden'ı soykırımla suçladı - Son Dakika