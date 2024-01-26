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Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak - Son Dakika
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Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararını açıkladı. Adalet Divanı İsrail'in dosyanın reddi talebini reddedip soykırımla yargılanmalarına karar verdi. Ayrıca İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınırken, ülke yönetiminin 1 ay içinde mahkemeye rapor sunması istendi.

26.01.2024 - 15:18,  Güncelleme: 16:45
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Buna göre İsrail, Filistinlilere soykırım yaptığı gerekçesiyle yargılanacak.

İSRAİL'İN DAVANIN REDDİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Tedbir kararı kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan Donoghue tarafından okunuyor. İşte karar metninden öne çıkanlar: " Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkındayız ve can kayıplarından derin endişe duyuyoruz. İhtiyati tedbir talepleri görüşülmektedir, mahkemenin görüşüne göre Güney Afrika'nın iddialarının bir kısmının sözleşmenin maddelerinin kapsamına girebileceği görülmüştür. Mahkeme, İsrail'in 'dosyanın reddi' talebini reddetmektedir. İsrail'e soykırım davası görülmeye devam edecek. Soykırım davası esastan görüşülecek.

"TARAFLARIN SOYKIRIM SUÇUNU ENGELLEMESİ GEREKİYOR"

Burada Güney Afrika'nın ortaya koymuş olduğu iddialar değerlendirilecektir. Sözleşmenin birinci maddesine baktığımızda tüm ilgili tarafların soykırım suçunu engellemesi gerekmektedir. İkinci maddede soykırım bir etnik ve ırksal grubun üyelerine zarar vermek, bu grubun içinde bulunan çocukları başka bir gruba taşımak gibi maddeler yer almaktadır.

Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak

"İSRAİL, ÇOK SAYIDA İNSANIN ÖLMESİNE NEDEN OLDU"

Güney Afrika'nın İsrail'e ilişkin başvurusu uygundur. Güney Afrika'nın ortaya koymuş olduğu iddiaların makul olup olmadığı değerlendirilecek. Taleplerin mantıklı olup olmadığı konusunda henüz karar verilmemiştir. Sözleşmeye göre soykırıma iştirak etmek ve cesaretlendirmek de soykırım suçları arasında sayılmaktadır. Soykırım sözleşmesiyle korunan insanların korunması için tüm ülkeler adım atabilir. Filistinlilere baktığımız zaman soykırım sözleşmesinin 2. maddesi uyarınca koruma altında olması gereken bir gruptur. İsrail saldırıları, çok sayıda insanın ölmesine, sivil alt yapının zarar görmesine, insanların yerinden edilmesine neden olmuştur.

"ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI DRAM GERÇEKTEN YÜREK PARÇALAYICI"

Gazze nüfusunun yüzde 93'ü kriz seviyesinde bir açlıkla karşı karşıyadır. Gazze'deki çocuklar ciddi travmalarla karşı karşıya, 1,4 milyon insan sığınaklarda yaşamaktadır, hastalıklar yayılmaktadır. Bir neslin buna maruz kaldığı görülmektedir, pek çoğu annesiz ve babasız kalmıştır. Çocukların yaşadığı dram gerçekten yürek parçalayıcıdır. Mahkemeye göre yaşananlar ve durum en azından Güney Afrika'nın taleplerinin bir kısmının haklı olduğuna karar verilmiştir. Gazze halkının soykırımdan korunması konusunda da tedbir taleplerinin yerinde olduğu açıktır.

Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak

"MAHKEME, TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SUÇLARI ÖNLEME NİYETİNDE"

Soykırım davasında İsrail aleyhine ileri sürülen iddialar makul seviyede ispatlanmıştır. Ancak soykırım olup olmadığına dair nihai karar daha sonra açıklanacaktır.

Mahkeme, Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde "acil tehlike" teşkil ettiğine hükmetti. Ve telafisi mümkün olmayan sonuçların engellenmesini değerlendirdi. Nihai karar verilmeden önce Güney Afrika'nın talepleri haklı bulunmuştur. İsrail, gerekli önlemleri hemen alarak, insani ve temel hizmetlerin insanlara ulaşmasını sağlamalıdır.

"İSRAİL MAHKEMEYE 1 AY İÇİNDE RAPOR SUNMALI"

Mahkeme, İsrail askeri güçlerinin Gazze'de hiçbir eylemde bulunmamasına karar vermiştir. Gazze'ye yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır. İsrail'in etkin adımlar atarak, insani yardımların ulaştırılması için tedbiren adım atmasına karar vermiştir. Kararların uygulanması zorunludur. Kararlar 15'e karşı 2 olarak alınmıştır. İsrail, alınan kararları sahada uyguladığına dair 1 ay içinde UAD'ye rapor sunmak zorundadır."

Lahey\'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
YORUMLAR (9)
  • barbaros hayrettin paşa: Gerçekten tarihi bir karar olmuş tebrik ediyorum umarım sonuçla biten ve israilin cezalandırılması için somut adımlar atan bir divan olursunuz. Ey islam ülkeleri utanın güney afrika kadar olamadınız be Bitsin artık oradaki soykırım Yanıtla 3 291
  • Osman Ak: Karar verildi de uygulamak önemli Mahkemenin karşısında İsrail Arka bahçesi ABD yargılanmaz bunlar FİLİSTİN ???? ört bas edilir GÜNEY AFRİKA ???? elinden geleni yaptı Yanıtla 2 105
  • ayşe basılgan: Mahkemenin kararı Filistinlilere uygulanan zulmün teyididir, bu kadarını bilmiyordum doğrusu. İnşallah bir an önce daha tatminkar tedbirler alınır. Kahrolsun İsrail zulmü. Yanıtla 0 92
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Acaba bunu sokak sokak mitinge davet eden Türkiye lideri neden yaptırmadı diye düşünen bir ben miyim? Yanıtla 8 81
  • ergan yasar: israil ile amerikayı Allah(c.c) gazabı dışında şu şartlarda cezalandıracak bir babayiğit ülke yok maalesef..Yarabbim en kısa zamanda kahretsin dünyayı kaosa sokup cehennem yaşatanları Yanıtla 2 49
  • necmettin durmaz: bekleyip bakalım ne yatırımlaı kimler yapacak Yanıtla 0 36
  • Serkan Basar: sonuç ?? bombalama durdumu ? zulüm bittimi ? bu kararların hiç bir bağlayıcılığı yok bir yandan bombala destek ver öbür yandan dünyanın gazını almak için hikayeden mahkeme kur ve hikayeden karar ver Yanıtla 9 20
  • Eski Tüfek.: İhtiyadi tedbir kararı bu ,soykırım henüz görüşülmedi ,nihaii karar değil ... Umarım nihaii karar da bu yönde çıkar... Haber sitemiz yine şaşırtmadı ,kafasına göre yorumlayıp ,haber diye yayınlıyor.. Yanıtla 0 29
  • Bayram Tunca: İsrail'e bu süreçte kim yardım ettiyse/ediyorsa; onlar da yargılanmalılar Yanıtla 0 4

Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak - Son Dakika


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