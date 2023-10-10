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İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek - Son Dakika

İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek

Son Güncelleme: 10.10.2023 11:53

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in de karşı saldırıya geçmesiyle bölge yangın yerine döndü. İntikam yeminleri eden İsrail'in ölüm listesi ise ortaya çıktı. 4 kişilik listede Hamas'ın lideri, sözcüsü ve son operasyonunun planlayıcısı da bulunuyor.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail de karşı saldırı başlattı. Bölge yangın yerine dönerken intikam yeminleri eden İsrail'in ölüm listesinde yer alan 4 isim ortaya çıktı.

OPERASYONUN ADINI DUYURMUŞTU

Dünya basınında "İsrail'in 11 Eylül'ü" olarak anılan operasyonun ardından İsrail timlerinin hedefinde dört üst düzey isim yer alıyor. Bunlardan biri, Katar'da yaşayan Hamas'ın lideri İsmail Haniye. Haniye, Hamas'ın operasyonunun adının "Aksa Tufanı" olduğunu duyurmuş ve "Topraklarımızı özgürleştirme ve esirlerimizi kurtarma mücadelemiz devam edecektir" demişti.

İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek
İsmail Haniye

SALDIRININ KUMANDANI OLARAK ANILIYOR

Hedefteki bir diğer isim ise Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar. İsrail ordusundan Tuğamiral Daniel Hagari onun için, "Yahya Sinvar bu saldırının kumandanıdır ve o ölü bir adamdır" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek
Yahya Sinvar

OPERASYONUN PLANLAYICISI "MİSAFİR"

İsrail'in ölüm listesindeki üçüncü isim ise, operasyonun planlayıcısı olarak bilinen Muhammed Deif. Hamas'ın askeri kanadının başında yer alan Deif'in saldırı stratejisini geliştirdiği biliniyor. İsrail istihbaratından kaçmak için her gece başka bir yerde kaldığı için "Misafir" lakabıyla anılan Deif hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.

İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek
Muhammed Deif.

SÖZCÜ UBEYDE DE HEDEFTE

İsrail'in öldürmek için harekete geçeceği bir diğer ismin ise İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde olduğu öne sürüldü. İngiliz Telegraph gazetesi, Obeida'nın İsrail'in suikast listesinde üst sıralarda olduğunu yazdı.

İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek
Ebu Ubeyde

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Son Dakika Dünya İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek - Son Dakika
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