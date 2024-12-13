İsrail\'in Suriye\'deki casusu belli oldu iddiası

Dünya

Muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede deyim yerindeyse "mermi atmadan" başkent Şam'a dayanarak 61 yıllık Baas rejimini sona erdirdi. Muhalif grupların Şam'a giriş yapmasının ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçarken, İsrail de boşluktan faydalanarak 51 yıl sonra Suriye topraklarına operasyon düzenledi.

İSRAİL'DEN SURİYE'DE KRİTİK NOKTALARA SALDIRI

İsrail, terörist grupların eline geçebileceğini öne sürerek Suriye'deki kimyasal silah stoklarını, radar sistemlerini, Rus yapımı hava savunma füzeleri ve Scud füze depolarını ve donanmaya ait roket taşıyıcı gemileri vurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aşırılık yanlılarının eline geçmesini önlemek için kimyasal silah ve uzun menzilli füzelerin hedef alındığını iddia etti.

350'DEN FAZLA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail, Suriye'deki geçiş dönemini fırsat bilerek önce Golan Tepeleri'ndeki kontrol ettiği alanı genişletti. Suriye'de yeni hükümet kurulmadan İsrail ordusu, bu ülkedeki askeri üslere ve kritik askeri birimlere 350'den fazla saldırı düzenledi.

SURİYE'NİN ASKERİ YETENEKLERİNİN YÜZDE 70'İ YOK OLDU

İsrail Hava Kuvvetleri çok sayıda füze bataryasını da hedef aldı. İsrail'in, Suriye ordusuna ait insansız hava araçları, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, radarlar, tanklar ve uçak hangarları dahil olmak üzere bir dizi silah sistemini hedef aldığı biliniyor. İsrail askeri sözcüsü Avichay Adraee, bu saldırıların Suriye'nin askeri yeteneklerinin yüzde 70'inden fazlasını yok ettiğini söyledi. İsrail ayrıca, başta Lazkiye olmak üzere, Suriye donanmasına ait üsleri ve savaş gemilerini de vurdu. İsrail ayrıca 15 donanma gemisinin demirlediği Mina Al-Bayda'da Suriye donanma tesisine de saldırdı. İsrail hava saldırısı Şam, Humus, Tartus, Lazkiye ve Palmira'yı hedef aldı.

HEDEFLERİ KİM BİLDİRDİ?

İsrail'in Suriye'ye yönelik kritik bölgelere saldırılarına tepkiler sürerken, saldırıların eski Suriye yönetimindeki bir bakan ile koordine edildiği iddia edildi. Sızdırılan belgelere dayandırılan haberde, eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İsrailli aracılar arasında şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iddia edilen iş birliği gündeme getirildi. Haberdeki belgeler, "Mousa" olarak tanımlanan bir İsrail ajanının Esad rejimiyle iletişim kurduğunu ve Şam ve Halep yakınlarındaki İran mevzilerine saldırıları koordine ettiği iddiasını da ortaya koydu.