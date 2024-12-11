İsrail\'in Suriye topraklarında devam ettiği işgal böyle görüntülendi

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Suriye'de 300'den fazla hava saldırısı düzenleyerek Kuneytra kentini işgal eden İsrail'in buradaki tankları ilk kez görüntüledi. Sahadaki muhabirlerin kaydettiği çekimlerde, Kuneytra sokaklarında mevzilenen İsrail tankları görülüyor.

Esad'ın ülkeden kaçışıyla birlikte Golan Tepeleri 'ndeki tampon bölgeyi işgal eden İsrail ordusu, ilerleyişini devam ettirerek Şam 'a 20 km kadar yaklaştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.