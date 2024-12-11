İsrail'in Suriye topraklarında devam ettiği işgal böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail'in Suriye topraklarında devam ettiği işgal böyle görüntülendi

İsrail\'in Suriye topraklarında devam ettiği işgal böyle görüntülendi

Suriye'de işgale başlayan ve 300'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun ülkenin güneybatısındaki Kuneytra kenti sokaklarında mevzilenen tankları ilk kez görüntülendi.

11.12.2024 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini devirdi.

ORDU ŞAM'A 20 KM YAKLAŞTI

Esad'ın ülkeden kaçışıyla birlikte Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal eden İsrail ordusu, ilerleyişini devam ettirerek Şam'a 20 km kadar yaklaştı.

İSRAİL TANKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'de 300'den fazla hava saldırısı düzenleyerek Kuneytra kentini işgal eden İsrail'in buradaki tankları ilk kez görüntüledi. Sahadaki muhabirlerin kaydettiği çekimlerde, Kuneytra sokaklarında mevzilenen İsrail tankları görülüyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.

Orta Doğu, Kuneytra, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Suriye topraklarında devam ettiği işgal böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:19:26. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Suriye topraklarında devam ettiği işgal böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.