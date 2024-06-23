İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

İsrail\'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah\'a katılma teklifinde bulundu

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve 38 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'i epey zora sokacak bir gelişme yaşandı. Binlerce İran destekli savaşçı, İsrail'e karşı mücadelesinde Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu. Hizbullah lideri Nasrallah da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İran, Irak, Suriye, Yemen ve diğer ülkelerdeki grupların Hizbullah'a yardım etmek için on binlerce savaşçı göndermeyi teklif ettiğini söylemişti.

23.06.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'yi kan gölüne çevirip 37 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ederken, bölgede tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı.

HİZBULLAH'A KATILMAK İSTİYORLAR

Associated Press haber ajansının geçtiği habere göre, binlerce İran destekli savaşçı, İsrail'e karşı mücadelesinde Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu. İran destekli grup yetkilileri ve analistlere göre, İran destekli gruplardan binlerce savaşçı, İsrail- Lübnan arasında devam eden çatışmaların topyekûn bir savaşa dönüşmesi halinde Hizbullah'a katılmaya hazır olduklarını söylüyor.

100 BİNDEN FAZLA SAVAŞÇISI VAR

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da Çarşamba günü yaptığı konuşmada, İran, Irak, Suriye, Yemen ve diğer ülkelerdeki grupların Hizbullah'a yardım etmek için on binlerce savaşçı göndermeyi teklif ettiğini, ancak grubun halihazırda 100.000'den fazla savaşçıya sahip olduğunu duyurmuştu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 37 BİNİ AŞTI

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 121 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Bölgede 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden sivillerin sayısının 37 bin 598'e, yaralıların sayısının ise 86 bin 32'ye yükseldiği bildirildi.

Filistin, Suriye, İsrail, Yemen, Gazze, Irak, İran, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tahsin Mehdevi: Hizbullah'a Nasrallah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 28 6 Yanıtla
  • garson eleman: Bunlar danışıklı dövüş 3 0 Yanıtla
  • Murat Çoker: Hadi kola dokenler kayıtlar başlamş kayıt olun aaa yok ole olunca sizin beliniz ağrıyor dimi sadece lafta herkez 0 1 Yanıtla
  • Ankara null: 1fuzelik isleri var komedi yaa 0 0 Yanıtla

15:47 İsrail’in uykularını kaçıracak gelişme Binlerce savaşçı Hizbullah’a katılma teklifinde bulundu İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu
15:45 Tuğrul Türkeş’ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez
13:21 Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı
13:18 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı Osmangazi’yi değil feribotu tercih ettiler Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler
12:25 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu Müşteriler kaçacak yer aradı Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı
14:53 Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a demir attı Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı
13:05 Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış
12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
12:29 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:43 33 yaşındaki kadının korkunç sonu Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü 33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 16:38:52. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement