İsrail son günlerde tehditlerini yoğunlaştırdığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırıyı İsrail ordusu gerçekleştirdi.
Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.
Olay bölgesinde büyük panik yaşanırken saldırıyı İsrail üstlendi. Saldırıda Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği bildirildi. Saldırıda Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığı öğrenildi.
Bölgeden gelen görüntülerde İsrail'in saldırısı sonrası bölge savaş alanına döndü. İşlek caddenin moloz ve cam kırıklarıyla dolduğu kameralara yansırken bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği görüldü.
İşte bölgeden gelen görüntüler:
Son Dakika › Dünya › İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü - Son Dakika
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