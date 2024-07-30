İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

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İsrail'in vurduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan dehşete düşüren görüntüler geldi. İsrail ordusu, "Hizbullah komutanını hedef aldık" açıklaması yaparken vurulan bölge savaş alanına döndü. Kentin Dâhiye bölgesindeki işlek caddede bulunan binaların hedef alındığı saldırıda henüz ölü ve yaralı sayısı netleşmedi. Bölgeden gelen görüntülerde saldırının boyutu gözler önüne serildi.

30.07.2024 20:51
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İsrail son günlerde tehditlerini yoğunlaştırdığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırıyı İsrail ordusu gerçekleştirdi.

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

İSRAİL, 3 FÜZEYLE VURDU

Olay bölgesinde büyük panik yaşanırken saldırıyı İsrail üstlendi. Saldırıda Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği bildirildi. Saldırıda Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığı öğrenildi.

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bölgeden gelen görüntülerde İsrail'in saldırısı sonrası bölge savaş alanına döndü. İşlek caddenin moloz ve cam kırıklarıyla dolduğu kameralara yansırken bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği görüldü.

İşte bölgeden gelen görüntüler:

İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
İsrail\'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

Lübnan, Beyrut, İsrail, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emre Bey: Lübnan cevabınız güçlü olsun. 52 8 Yanıtla
    Köroglu Saim: sizde adamları kışkırtmayın 9 27
  • Samsun Sporlu: bırakın çocuklar oynasın sokaklarda 3 günlük dünya kimler geldi kimler geçti kim ne götürdü bu dünyadan burası dünya burada herşey yarım kalır çocuklar ölmesin 46 1 Yanıtla
  • Emir Yaşlı: Bugün lübnan yarın Suriye türkiye İran bu büyle gider Arabistan da seyirci kalıyor 29 1 Yanıtla
  • barış özcan: Ya kardeşim sizinde füze koruma kalkanı yok mu? Yıllardır ne için bekliyorsunuz. 22 2 Yanıtla

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