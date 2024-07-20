İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'na Saldırısı ve Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'na Saldırısı ve Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı

İsrail\'in Yemen\'deki Hudeyde Limanı\'na Saldırısı ve Husilerin Tel Aviv\'e İHA Saldırısı

İsrail savaş uçakları, İran destekli Husilerin yönetimindeki Yemen'e saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda güçlü patlamalar meydana geldi. Bölgeden yükselen alevler ise kameraya yansıdı.

20.07.2024 19:14
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İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

LİMANDAKİ YAKIT DEPOLARINI VURDULAR

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.

İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor

SALDIRIYI İSRAİL YAPTI

Yemen'deki patlamaların ardından, cuma sabaha karşı Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği İsrail'e gözler çevrildi. İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı. Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

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Son Dakika Dünya İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'na Saldırısı ve Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'na Saldırısı ve Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı - Son Dakika
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