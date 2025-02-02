İsrail\'in yeni genelkurmay başkanında "Türkiye" detayı: En önemli görevi...

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Kılıçdaroğlu\'ndan Özel\'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

İsrail'de Herzi Halevi'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na gelen yeni isim belli oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın kararıyla emekli tümgeneral Eyal Zamir Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

İSRAİL'DE YENİ GENELKURMAY BAŞKANINA "TÜRKİYE" GÖREVİ

Zamir'in Netanyahu'ya yakın bir isim olduğu belirtilirken, İsrail Maariv gazetesinde dikkat çeken bir haber yayımlandı. Haberde Zamir'in yeni görevlerine yer verildi. Buna göre, Türkiye ile İsrail arasında yaşanabilecek olası çatışmalara hazırlanmanın Zamir'in en önemli görevleri arasında olduğu belirtildi.

İSRAİL PANİK İÇİNDE

Suriye'de Baas rejiminin Türkiye destekli muhalifler ve HTŞ tarafından devrilmesinin ardından panikleyen İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde konuşlandı. İsrail hazırladığı Nagel Komistesi raporunda Türkiye ile olası savaş riskine karşı hazır olunması gerektiğine dikkat çekti. Zamir'in görevinin ise İran'a karşı mücadele ve Türkiye ile olası çatışmalar dahil olmak üzere çoklu tehdit kampanyalarında hazır bulunmak olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'YE KARŞI SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRACAK

İsrail ayrıca ''Türkiye'nin yarattığı zorluklarla'' başa çıkabilmek için savunma bütçesini gelecek yıl 5 yıl içerisinde 4,14 milyar dolara kadar arttıracağını duyurmuştu. Nagel Komitesi'ndeki hazırlanan raporda da Türkiye ile olası savaş tehdidine karşı F-35 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, İHA'lar, kısa-orta menzilli Demir Kubbe, ABD ile ortak üretilen Davud Sapanı, Arrow sistemleri ve Iran Beam (Demir Işın) lazer tabanlı füze sistemi ile hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiği vurgusu yapılmıştı.