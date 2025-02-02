İsrail'in yeni genelkurmay başkanında "Türkiye" detayı: En önemli görevi... - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in yeni genelkurmay başkanında "Türkiye" detayı: En önemli görevi...

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İsrail'de yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in üstleneceği görevler belli oldu. Ülke medyasında yer alan habere göre, Zamir Türkiye ile olası çatışma ihtimaline karşı hazırlık yapacak.

02.02.2025 19:06
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İsrail'de Herzi Halevi'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na gelen yeni isim belli oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın kararıyla emekli tümgeneral Eyal Zamir Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

İSRAİL'DE YENİ GENELKURMAY BAŞKANINA "TÜRKİYE" GÖREVİ

Zamir'in Netanyahu'ya yakın bir isim olduğu belirtilirken, İsrail Maariv gazetesinde dikkat çeken bir haber yayımlandı. Haberde Zamir'in yeni görevlerine yer verildi. Buna göre, Türkiye ile İsrail arasında yaşanabilecek olası çatışmalara hazırlanmanın Zamir'in en önemli görevleri arasında olduğu belirtildi.

İSRAİL PANİK İÇİNDE

Suriye'de Baas rejiminin Türkiye destekli muhalifler ve HTŞ tarafından devrilmesinin ardından panikleyen İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde konuşlandı. İsrail hazırladığı Nagel Komistesi raporunda Türkiye ile olası savaş riskine karşı hazır olunması gerektiğine dikkat çekti. Zamir'in görevinin ise İran'a karşı mücadele ve Türkiye ile olası çatışmalar dahil olmak üzere çoklu tehdit kampanyalarında hazır bulunmak olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'YE KARŞI SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRACAK

İsrail ayrıca ''Türkiye'nin yarattığı zorluklarla'' başa çıkabilmek için savunma bütçesini gelecek yıl 5 yıl içerisinde 4,14 milyar dolara kadar arttıracağını duyurmuştu. Nagel Komitesi'ndeki hazırlanan raporda da Türkiye ile olası savaş tehdidine karşı F-35 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, İHA'lar, kısa-orta menzilli Demir Kubbe, ABD ile ortak üretilen Davud Sapanı, Arrow sistemleri ve Iran Beam (Demir Işın) lazer tabanlı füze sistemi ile hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiği vurgusu yapılmıştı.

İsrail\'in yeni genelkurmay başkanında "Türkiye" detayı: En önemli görevi...

Türkiye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in yeni genelkurmay başkanında 'Türkiye' detayı: En önemli görevi... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • rıfat eren:
    korkonun ecele faydası yok eninde sonunda kaçınılmaz son 19 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    One minute der bizimki İsrail durur 6 6 Yanıtla
  • güven elibol:
    itrail önce bir avuç Hamas milislerini halletsin Türkiyeyi ondan sonra düşünsün :))) 9 3 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Pek iyi olmaz.. Birisi ailesiyle katara kaçar. Işkembeden atma ,hamaset dönemi biter. Karsimizda israil degil Amerika,Avrupa . Kantin astegmeni recep baskomutan . Artik sarıklı sakallı evliyalar savaşır. 1 6 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    bizde morinhoyu cepheye göndeririz ha ha ha 0 0 Yanıtla
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