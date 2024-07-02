İsrail'in yoğun saldırıları sonrası Filistinliler, Gazze'nin ikinci büyük şehri olan Han Yunus'tan ayrılmaya başladı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in yoğun saldırıları sonrası Filistinliler, Gazze'nin ikinci büyük şehri olan Han Yunus'tan ayrılmaya başladı

İsrail\'in yoğun saldırıları sonrası Filistinliler, Gazze\'nin ikinci büyük şehri olan Han Yunus\'tan ayrılmaya başladı

İsrail'in tahliye emirleri sonucunda Filistinliler, Gazze'nin ikinci büyük şehri olan Han Yunus'tan kaçıyor. İsrail saldırıları sonucunda sekiz kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Avrupa Gazze Hastanesi'ndeki hastalar ve sağlık personeli de tahliye ediliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Han Yunus bölgesinden İsrail'e fırlatılan roketlere yanıt olarak terör hedeflerine, silah depolarına ve operasyon merkezlerine saldırdıklarını ifade etti.

02.07.2024 15:18
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İsrail'in tahliye uyarısı üzerine Filistinliler, Gazze'nin ikinci büyük şehri olan Han Yunus'un doğusundaki bölgelerden kaçmaya başladı. Gece boyunca ve sabah saatlerinde Han Yunus ve çevresinde birçok İsrail saldırısı gerçekleşti. Tıbbi kaynaklar ve Filistin Kızılayı, sekiz kişinin öldüğünü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

HASTANELER TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Avrupa Gazze Hastanesi'ndeki hastalar ve sağlık personeli de tahliye ediliyor. Gazze'deki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, hastanenin boşaltılmasını istedi. Ancak, İsrail ordusu hastane için resmi bir tahliye emri vermedi. Kızıl Haç, hastaların başka bir hastaneye transferine yardımcı oldu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) yetkili Louise Wateridge, insanların tekrar evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından nereye gidebileceklerini sordu. "Bu bölgede, insanlar zaten Rafah askeri operasyonundan sonra ciddi şekilde hasar görmüş binalarda hayatta kalmaya çalışıyordu," dedi.

Han Yunus'un büyük bir kısmı, bu yılın başlarında Hamas'a karşı gerçekleştirilen İsrail saldırısında büyük hasar gördü.

Operasyon, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in yoğun saldırıları sonrası Filistinliler, Gazze'nin ikinci büyük şehri olan Han Yunus'tan ayrılmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramazan Gündoğan: Hepsi gelsin vatanımızı paylaşalım. Bu güzel ülke hepimize yeter. Sonuçta hepimizin kitabı Kuranı Kerim. 26 9 Yanıtla
    Ha Ye: Aynen katılıyorum 7 6 ferhat eser: masrafları sülalen karşılıycaksa gelsinler 6 2
  • Berat Yıldïrım: yeryüzü Allah'ın hava Allah'ın mal Allah'ın mülk Allah'ın yani bu kininiz ne sizin böyle özellikle de Araplara karşı ona bakarsanız Türkiye'de yerli insan yok zaten herkes bir yerlerden gelme ondan dolayı ırkçılık yapmayalım ırkçılık peygamber efendimiz ayağımın altında buyurmuştur 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan: buyrunnnn bize gelin buyrun nasılsa dünya kadar misafir var sizdende bı zarar gelmez?? 1 2 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz: kapılar açık zaten 0 1 Yanıtla
  • Bülent Tan: bombalanan bize geliyor. Ne güzel tiyatro 0 0 Yanıtla

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