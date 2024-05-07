İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita

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İsrail'in 213 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 binin üzerinde... İsrail ordusu, son olarak Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdi. Tüm çağrılara kulak tıkayan İsrail, Refah'ı ateşe sürüklüyor.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı. Kararın ardından harekete geçen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yakın bazı binaları roketlerle hedef aldı ve Refah Sınır Kapısı ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere top atışları yaptı.

SALDIRIDA 20 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolü ele geçirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı ve saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Kırmızı noktalar saldırılar sonucu oluşan yıkımı gösteriyor

REFAH'I FELAKETE SÜRÜKLEYEN KARAR

Öte yandan; İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu enkaza çevirdiği Gazze Şeridi'nde özellikle Gazze merkezi, Kuzey Gazze, Deyr el-Belah ve Han Yunus'ta oluşan yıkım korkunç boyutta. İsrail, diğer bölgelere nazaran yıkımın daha az yaşandığı Refah'ı da felakete sürüklemek istiyor. Uluslararası çağrılara rağmen geri adım atmayarak Refah'a kara saldırısı başlatan İsrail'in sınırdaki kontrolü ele geçirmesi insani yardımları da durma noktasına getirdi. Gazze'nin Mısır'a açılan penceresi olan Refah Sınır Kapısı, insani yardımların ana geçiş noktasıydı...

BM: REFAH SINIR KAPISI 2 YÖNLÜ OLARAK ÜRÜN GİRİŞİNE KAPATILDI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail ordusunun kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak geçişlere ve ürün geçişine kapatıldığını bildirdi. Laerke, Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan da geçiş yapılmadığını belirterek, "Bu, şu anda Gazze'ye yardım ulaştıran iki ana arterin kapalı olduğu anlamına geliyor." dedi.