İsrail ordusu, savaşın 8. gününde İran'a yeni bir saldırı başlattı. İsrail'in İran'daki gizli askeri karargahı vurduğu iddia edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri savaş uçakları Tahran'daki İran rejiminin İç Güvenlik Karargahına saldırdı" ifadeleri yer aldı.
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21.06.2025 09:00:52. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, İran'daki gizli askeri karargahı vurdu - Son Dakika
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