İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor.

İSRAİL, TAHRAN'I BİR KEZ DAHA VURUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" sözlerinin ardından İsrail ordusu harekete geçti. İsrail uçakları Tahran'ı hedef aldı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI İRAN DEVLET TELEVİZYONU'NU VURMAYI PLANLADIKLARINI SÖYLEDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devlet Televizyonu'nun (IRIB) Tahran'daki genel merkezini vurmayı planladıklarını bildirdi. IRIB'i hedef alacakları imasında bulunan Katz, "İran propaganda ve kışkırtma örgütü ortadan kalkma yolundadır." ifadesini kullandı.

CANLI YAYINDA, DEVLET TELEVİZYONUNU VURDULAR

Katz'ın açıklamasının ardından Tahran'da vurulan noktalardan birisi de İran devlet televizyonu oldu. İsrail uçaklarının televizyon binasını vurma anını canlı yayına yansıdı. Saldırı esnasında spiker stüdyoyu telaşla terk etmek zorunda kaldı.

TELEVİZYON SALDIRISINDA CAN KAYBI YÜKSEK

İsrail'in İran devlet televizyonuna saldırısıyla ilgili ilk bilgiler geldi. Saldırıda çok sayıda can kaybının olduğu öğrenildi.

İRAN: İSRAİL'İN İKİ TELEVİZYON BİNASINA SALDIRACAĞIZ

İran ise yaptığı açıklamada, İsrail'in iki televizyon kanalını vuracaklarını belirtti. Açıklamada, "Televizyon binalarını boşaltın" denildi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.