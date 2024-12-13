İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Dünya

İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

İsrail, İran\'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi işgale başlayan İsrail ile ilgili ortaya atılan iddia Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. İsrail basını, hava kuvvetlerinin İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlandığını iddia etti.

13.12.2024 07:36
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İsrail basını, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlandığını ileri sürdü. Haberde, adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında basını bilgilendirdiği belirtildi.

"SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Yetkililer, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleerine saldırıya hazırlandığını iddia etti. Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çeken yetkililer, İsrail'in Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Suriye'nin hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunun "etkisiz hale getirildiğini", Hizbullah'ın "zayıfladığını" iddia etti.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

"İSRAİL FIRSATI KAÇIRMAMA DERDİNDE"

Yetkililer, "hem Hizbullah'ın zayıflaması hem de Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çoğunluğunun etkisiz hale getirilmesi" nedeniyle İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için bir fırsat olduğuna inandığını aktardı.

ZAMANI BELLİ DEĞİL

Haberde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırısının ne zamana planlandığına ilişkin ise bilgi verilmedi. İddialara ilişkin İsrail yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

SURİYE'YE 500'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

Öte yandan İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte Suriye'deki "askeri hedeflere" 500'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda vurulan hedefler arasında savunma sistemleri ve uçak filolarının yer aldığı ifade edildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte düzenlenen 500'den fazla hava saldırısında Suriye'deki gelişmiş uçaksavar füze sistemlerinin yüzde 90'ının, hava savunma sistemlerinin ise yüzde 85'inin imha edildiği ileri sürüldü.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

"DENİZ FİLOSUNU YOK ETTİK"

Açıklamada ayrıca Suriye'deki Rus yapımı SU-22 ve SU-24 uçak filolarının tamamen kullanılamaz hale getirildiği, hava kuvvetlerinin de yaklaşık yüzde 40'ının imha edildiği savunuldu. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 9 Aralık'ta Lazkiye Limanı'na düzenledikleri saldırıda Suriye'nin deniz filosunu yok ettiklerini iddia etmişti.

İsrail ordu radyosunun 10 Aralık'taki haberinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından Suriye'ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarından birinin gerçekleştirildiği" belirtilmişti. Yedioth Ahronoth gazetesinin aynı tarihli haberinde ise, "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

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Son Dakika Dünya İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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