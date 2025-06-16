İsrail, İran savaş uçaklarını vurdu

İsrail ile İran arasındaki gerilim dördüncü gününde tırmandı. İsrail, İran'a düzenlediği saldırıların dozunu artırdı.

İSRAİL ORDUSU, İRAN SAVAŞ UÇAKLARINI VURDU

İsrail'in saldırılarında ana hedef yine Tahran oldu. İsrail jetleri, Tahran'daki bir havalimanında İran F-14 savaş uçağını vurarak imha etti. İsrail ordusu, saldırı anının görüntülerini paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan tansiyonu daha da yükseltecek yeni açıklamalar geldi. Tahran'a yönelik askeri hamlelerin sürdüğünü belirten Netanyahu, "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" sözleriyle dikkat çekti.

"ZAFERE DOĞRU GİDEN YOLDAYIZ"

İsrail'in saldırılarla iki ana hedefi olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Zafere doğru giden yoldayız. Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

Netanyahu'nun sözlerinden kısa süre sonra İsrail ordusu bir kez daha harekete geçti. İsrail uçakları Tahran'ı yeniden vurmaya başladı. Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran hava savunma sistemlerinin ise İsrail'in saldırılarına karşılık verdiği belirtildi.

NETANYAHU: İRAN'IN HAVA SAHASINI KONTORL EDİYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'in İran'ın hava sahasını kontrol ettiğini iddia etti.

Netanyahu ayrıca ABD'nin kendilerine yardım ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile her gün temas halinde olduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN HEDEFİNDE "DEVLET TELEVİZYONU" VAR

İsrail ise son saldırılarındaki hedefini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı, Tahran'daki İran devlet televizyonunu vurmayı planladıklarını söyledi.

İRAN: BU GECE DAHA SERT VURACAĞIZ

İran'dan da tehdit gecikmedi. Misillemeye hazırlandıklarını belirten İsrail ordusu, "Bu gece daha sert vuracağız" açıklamasını yaptı. Ayrıca İran, " Tel Aviv'i boşaltın" uyarısında bulundu.

Ayrıca İran Ordusu, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağını Jército kentinde düşürdüğünü de açıkladı.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İran, savaşın başından bu yana İsrail'e en ağır darbeyi indirdi. İran Devrim Muhafızları, "İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU VURULDU

İsrail ordusu, Tahran'da İran Devlet Televizyonu'nu vurdu. Saldırı, canlı yayın esnasında gerçekleşirken, olayda çok sayıda can kaybının yaşandığı belirtildi. İran da yaptığı açıklamada, İsrail'in iki televizyon kanalını vuracaklarını belirterek, "Binaları boşaltın." dedi.

PEZEŞKİYAN: AYNI DÜZEYDE KARŞILIK VERECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bugün Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında kritik mesajlar veren Pezeşkiyan, "Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, savaşı bizim başlatmadığımızı, ancak Siyonistlerin suçlarına otoriteyle karşılık vereceğimizi, hangi düzeyde saldırırlarsa aynı düzeyde karşılık vereceğimizi vurguladım. Savaşı tırmandırmak istemiyoruz ancak İran'a yönelik her türlü saldırganlığa üzüntüyle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN FÜZE SALDIRISINA BAŞLADI

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarının ardından İran da karşı saldırıya başladı. İsrail Ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini bildirdi.

Saldırının başlamasının ardından ise İsrail ordusu, İran'dan gelebilecek saldırılar gerekçesiyle halkın sığınakların yakınından ayrılmamasını ve kamusal alanlarda hareketin sınırlandırılmasını talep etti.

ABD'DEN İSRAİL'E SEYAHAT UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle vatandaşlarına İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

"NÜKLEER SOYKIRIM" BAHANESİ

Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "nükleer bir soykırımı önlemek" gerekçesiyle başlattığını iddia etmişti. Netanyahu yaptığı açıklamada "Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için" demişti.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Netanyahu'ya İran'da rejim değişikliği hedeflenip hedeflenmediği de sorulmuştu. Netanyahu bu soruya, "Sonuç kesinlikle bu olabilir, çünkü İran rejimi çok zayıf. İran halkının oksijenini emiyorlar. Bu kez harekete geçme, ayaklanma kararı İran halkının kararıdır" şeklinde yanıt vermişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL DURSA DA BİZ DURMAYACAĞIZ

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur ise İsrail'in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi. İsrail'in saldırılarına karşılık ağır saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakpur, İsrail'in kayıplarını gizlediğini öne sürdü. İran devlet medyasında açıklamaları yayımlanan Pakpur, "İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz. İsrail'in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP: İRAN ÇOK GEÇ OLMADAN MASAYA OTURMALI

ABD Başkanı Trump, Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya gelirken, basın mensuplarına İsrail-İran çatışmasına kritik açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklediğini ve bu desteğe devam edeceklerini kaydederek, "Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda." değerlendirmesini yaptı.

İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini ancak bu ülkenin anlaşma yapmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar." diye konuştu.

HAMANEY'E SUİKAST PLANI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün ise İran'ın dini lideri Hamaney'i öldürmeye yönelik planlarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Netanyahu, Hamaney'i hedef almanın "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.