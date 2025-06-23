İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
23.06.2025 07:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Haber Videosu

ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisini "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurmasıyla yeni bir aşamaya geçen İsrail - İran savaşı 11'inci gününe girdi. İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam ederken İran da sabah saatlerine kadar misillemelerini sürdürdü.

İsrail- İran savaşında önceki gece yeni bir aşamaya geçildi. ABD, İran'ın 3 nükleer tesisini "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurdu.

TRUMP'TAN GECE YARISI MESAJI

Pentagon'dan yapılan açıklamada İran'ın nükleer programının yok olduğuna vurgu yapılırken gece saatlerinde saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerinde büyük çaplı hasar meydana geldiğini öne sürerek, operasyonun "güçlü ve kesin" bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

"REJİM NEDEN DEĞİŞTİRİLMESİN?"

Ordunun "üstün bir beceri" sergilediğini vurgulayan Trump, operasyona katılan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli şekilde döndüğünü bildirdi. Başkan Trump, paylaşımlarında dikkat çeken bir diğer ifadeye de yer verdi. "Rejim değişikliği" kavramının siyasi olarak tartışmalı olabileceğini belirten Trump, "Ama İran rejimi ülkeyi yeniden büyük yapamıyorsa, neden değiştirilmesin?" ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA 11. GÜNE GİRİLDİ

Yaşanan gelişmelerle birlikte İsrail-İran savaşında 11. güne de girildi. İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti. İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi. Tahran'ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

SALDIRI GECE BOYU DEVAM ETTİ

Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti. Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi. Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, Tel Aviv ve çevresinde telefonların siren gibi çaldığı acil durum uyarısıyla sığınaklara gitme talimatı gönderdi. Başkent semalarında saldırı alarmlarının ardından patlama duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede bir füze atıldığını, bunun önlendiğini yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

İRAN: ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

NETANYAHU: BÜYÜK LİDERİMİZ TRUMP

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler" dedi. Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. ABD, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara katılarak, 22 Haziran'da İran'daki üç nükleer tesise sığınak delici bombalarla saldırı gerçekleştirdi.

Politika, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Dikmen:
    Eli kanlı terör devletleri Orta Doğuyu yok etmek için hiç durmadan çalışıyor.......... İslâm coğrafyası bir an önce aklını başına almalı 8 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Binaları yıkabilirsin yakabilirsin ,bilği kalıcıdır bomba vb tesir etmez . 3 0 Yanıtla
  • Ozan:
    inşallah birgün sizin nukleer gucunuzude birileri başınıza yikar 2 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    44 senedir rejim Irana ne getirdi bol bol insanlari idam etti ortadogu halklarini karistirdi islamci teroristlere destek verdi 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otları temizlemek isterken komşusunun evini yaktı Otları temizlemek isterken komşusunun evini yaktı
Madrid’de binlerce kişi Gazze için yürüdü Madrid'de binlerce kişi Gazze için yürüdü
Marmaris’teki silahlı kavga soruşturmasında 2 tutuklama Marmaris'teki silahlı kavga soruşturmasında 2 tutuklama
ABD, İsrail’deki vatandaşlarının tahliyesine başladı ABD, İsrail'deki vatandaşlarının tahliyesine başladı
Savaşa ABD de dahil oldu İran’ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu
Trump, İran saldırısını böyle takip etti Trump, İran saldırısını böyle takip etti
ABD, İran’ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu
Berberde fön makinesi bomba gibi patladı Berberde fön makinesi bomba gibi patladı
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’da termometreler zirve yapacak Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak
Çin uyardı: ABD, 2003’te Irak’ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
21:39
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
21:16
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
19:27
Şam’da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:29
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
12:20
ABD’nin İran’a saldırısının ardından İsrail’de sosyal kısıtlamalar
ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar
11:56
İran’dan ABD saldırısına Hayber’li misilleme Görüntüleri paylaştılar
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar
11:34
İstanbul’da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
11:34
İngiltere: İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
11:28
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
11:13
Irak’tan ABD’nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
10:41
Trump’ın İran’a saldırı kararı ABD Kongresi’ni karıştırdı
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı
10:29
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı Beklenen açıklama geldi
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi
10:19
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 07:51:50. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.