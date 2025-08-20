İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti - Son Dakika
Dünya

İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti

20.08.2025 19:44
İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KONTROL ALTINA ALDI

Gazze'deki saldırılarını tüm dünyanın gözü önünde sürdüren İsrail, işgal planını genişletti. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze'yi işgal planında ilk aşamanın başladığını duyurdu. Plana göre, İsrail ordusu, Gazze ve çevresini kontrol altına aldı.

SAVUNMA BAKANI, PLANI ONAYLADI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı duyuruldu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, gece Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali üzerine yapılan toplantının ardından Bakan Katz, bu sabah ordunun işgal planını onayladı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ GÜNEYE SÜRÜLECEK

Savunma Bakanı Katz'ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarıldı.

PLANIN İSMİ "GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI II"

Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" verildiği duyuruldu. İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

60 BİN YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in dün gece Gazze kentini işgal planını Savunma Bakanı Yisrael Katz'a sunmasının ardından alınan kararla ilerleyen günlerde 60 bin yedek asker silah altına alınacak.

Göreve çağrılacak yedek askerlerin tamamının Gazze kentini işgal saldırılarına katılmasının öngörülmediği belirtilirken kente işgal saldırılarının sürmesi halinde ordudaki yedek asker sayısının 130 bine çıkması bekleniyor. Söz konusu karar, Savunma Bakanı Katz'ın Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali planının görüşüldüğü toplantı sonrası geldi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Ordu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • KEMAL OĞUZ:
    Allah'ın yardımı, kendinden başka hiç kimseden yardım umudu kalmayınca devreye girermiş. Buna inanıyoruz Allah'ım. Senden gayrı hiç bir güç bu mazlumlara yardım edemez zira İslam ülkelerinin perişanlığı ortada! SEN YARDIM ET ALLAHIM. Amin... 86 6 Yanıtla
    Ahmet erkil:
    işte bu doğrusunda bu kardeşim bu satilmislar yardım edemez oraya ancak Allah'ın aslanları gelecek ben hep umutsuzluğun da elimden tuttu tutacak onların elinden inanmaktır buisin sonu 2 1
  • Aa:
    Hadi ihalari gönderin bakalım 8 2 Yanıtla
  • null:
    Kınarız. 7 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HAMAS KINA YAKSIN 4 2 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    geri dönüşü olmayan bı yola girildi artık yani gözünüz aydın mutlumu herkes 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:05
İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
