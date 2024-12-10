İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi

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İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kenti ve çevresindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nin ilerisine yayılıyor. İsrail ordusu, Hermon Dağı etekleri, Merid, Arne, Rima, Kale Jundul, Kuneytra'nın dış mahalleleri, Ufanıye, Kuneytriye, Alkahtaniye ve Alhamidiyye bölgelerini işgal etti.

İşgal alanı, Golan Tepeleri'nden kesintisiz devam edecek şekilde kuzeye doğru, Suriye-Lübnan sınırına hakim alanda gerçekleşiyor.

İsrail ordusunun işgal hattında ulaştığı en uç nokta, Suriye'nin 2 bin 814 metreyle en yüksek noktasını da içinde barından Hermon Dağı'nın kuzeydoğu etekleri olarak tespit edildi.

Burası Şam'a 25 kilometre uzaklıkta bulunurken, başkente hakim stratejik bir mevki.

Kaynaklar, İsrail tanklarının, dağın eteklerinin yaklaşık 10 kilometre uzağında olan Katana beldesine girdiğini iddiasını ise doğrulamadı.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şam'a ilerlediği yönünde haberlerin "gerçek dışı" olduğunu savundu. Adraee, "Savunma Kuvvetleri, İsrail'in sınırlarını korumak amacıyla tampon bölge içerisinde ve sınıra yakın savunma noktalarında bulunmaktadır." iddiasında bulundu.