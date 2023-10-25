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Savaşın kapsamını genişletmek istiyorlar! İsrail, Türkiye'ye komşu ülkeyi vurdu - Son Dakika

Savaşın kapsamını genişletmek istiyorlar! İsrail, Türkiye'ye komşu ülkeyi vurdu

Son Güncelleme: 25.10.2023 16:42

İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in hava saldırısında Halep Havalimanı'nın vurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu dün de Suriye'deki bazı noktaları hedef almıştı.

Suriye devlet televizyonu, İsrail'in Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu. Haberde havalimanı pistinin hasar aldığı belirtildi. Bir yandan Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, diğer yandan da günlerdir belli aralıklarla Suriye'deki çeşitli noktaları vuruyor.

DÜN DE SURİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Dün de Suriye tarafından yapılan açıklamada İsrail'in, Dera kentinde askeri noktalara düzenlediği hava saldırısında 8 askerin öldüğü belirtildi. Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yerel saatle 01.45 sıralarında Golan Tepeleri'nden Dera kenti kırsalındaki askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

8 ASKER ÖLDÜ, 7 ASKER YARALANDI

Saldırıda 8 askerin öldüğü, 7 askerin ise yaralandığı belirtilen açıklamada, ayrıca maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye topraklarından İsrail'e roket atılmasına karşılık savaş uçaklarının Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef aldığı ifade edildi.

"ORTADOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ" MESAJI VERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı operasyon sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin " Orta Doğu'yu değiştireceğini" söylemişti.

Suriye, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşın kapsamını genişletmek istiyorlar! İsrail, Türkiye'ye komşu ülkeyi vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaşın kapsamını genişletmek istiyorlar! İsrail, Türkiye'ye komşu ülkeyi vurdu - Son Dakika
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