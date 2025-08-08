İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını 10 saatlik bir toplantının ardından onaylarken, zirve sonrası yapılan açıklamada dikkat çeken bir detay yer aldı. Açıklama metninde "işgal" kelimesi kullanılmazken, bunun yerine sivil halkı ilgilendiren olası hukuki sonuçlardan kaçınmak için "devralma" ifadesine yer verildi.
SON DAKİKA: İsrail Kabinesi, Gazze'yi 'Devralma' Planını Onayladı - Son Dakika
