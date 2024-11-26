İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı - Son Dakika
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Dünya

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

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İsrail medyasında çıkan haberlere göre, İsrail Kabinesi Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı. Anlaşmanın yarın yürürlüğe gireceği öğrenildi.

26.11.2024 21:06
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İsrail medyası tarafından yapılan haberde, İsrail kabinesinin Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladığı bilgisine yer verildi.

"KUZEYDE YAŞAYAN TÜM VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNE DÖNECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Kuzeyde yaşayan tüm vatandaşlarımız evlerine dönecek. Gazze'de kalan rehineleri de geri getirmeye kararlıyız. Hizbullah anlaşmayı bozarsa vururuz" ifadelerini kullandı.

BLİNKEN, 'SON AŞAMASINDAYIZ' DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugün yaptığı açıklamada, ateşkesin yakın olduğunu söylemiş, "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız" ifadelerini kullanmıştı.

ATEŞKES ONAYLANDI

Akşam saatlerinde toplanan İsrail kabinesi kararını verdi. Reuters ve İsrail medyası, İsrail kabinesinin ateşkesi onayladığını aktardı.

ATEŞKES YARIN SABAH YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İsrail güvenlik kabinesi, bugün Lübnan'da muhtemel ateşkesi görüşmek üzere Tel Aviv'de toplandı. Toplantıda, kabine üyelerinin ABD'nin önerdiği ateşkes tasarısını oylaması bekleniyordu. Kabine toplantısında, bazı aşırı sağcı bakanların itirazına rağmen ateşkes tasarısının onaylanmasının beklendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 3 BİN 768 LÜBNANLI HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768 kişi öldü, 15 bin 699 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

Uluslararası İlişkiler, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Levent acar:
    Allah’ın gazabı İsrail’in ve yandaşlarının üzerinde olsun amin 75 4 Yanıtla
  • Alper Elma:
    valla bu pçlere güvenilmez bunlar yine saldırır 46 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hayirlı olsun genede güvenmeyin bunlara 33 3 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Ama sen yinede cehennemde yanacaksın inşallah. 28 1 Yanıtla
  • Metin MODALI:
    çok şükür 20 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Trump ın etkisi 8 1 Yanıtla
  • hilmi Ergin:
    iyi de ateşkes 2 ve daha çok ülke arasında yapılır.bu israil kendi başına bir ülkeye savaş ilan ediyor girip yerle bir ediyor ve ateşkes ilan ediyor. Sonra tekrar yıkmaya ediyor.karşısında bir düşman yok ki sivilleri öldürüp duruyor. Kime karşı ateşkes ilan ediyor ? 6 2 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    israil Lübnanı aldı sıra iran ve sonra pkk pyd ile Türkiye'ye girmek. gelsinler de onlara nasıl giriyoruz görsünler yawşalar 4 3 Yanıtla
  • İlhan krsln:
    Sizde yediniz dimi.. 5 0 Yanıtla
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