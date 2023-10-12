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İsrail: Henüz karar vermedik ancak kara harekatına hazırlanıyoruz - Son Dakika

İsrail: Henüz karar vermedik ancak kara harekatına hazırlanıyoruz

Son Güncelleme: 12.10.2023 09:30

İsrail ordusundan günlerdir bombaladıkları Gazze'yle ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada tam abluka uygulanan Gazze için "Henüz karar vermedik ancak kara harekatına hazırlanıyoruz." denildi.

Gazze'ye tam abluka uygulayan ve bombardımana tutan İsrail'in, kara harekatı başlatma ihtimali merak konusu olmuştu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kara harekatı için henüz verilmiş bir karar yok. Ancak kara harekatına hazırlanıyoruz" denildi.

"YAKLAŞAN HERKES VURULACAK"

Cumartesi gününden bu yana İsrail - Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor. Aralıksız bir şekilde Gazze'yi bombalayan ve kenti abluka alan İsrail, ordusu kara harekatına henüz karar verilmediğini ancak hazırlıklarını sürdürdüklerini duyurdu. Yapılan açıklamada "Saldırılarda 1300 İsrailli hayatını kaybetti, bunların en az 220'si asker. Gazze sınırında güvenlik bariyeri oluşturuyoruz. Yaklaşan herkes vurulacak." denildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öldürülen 31 askerin daha kimliğinin açıklanmasına izin verildiği ve askerlerin ailelerinin bilgilendirildiği belirtildi.

GAZZE'DE HAYAT DURDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1200 kişinin yaşamını yitirdiği, 744'ü kadın, 1217'si çocuk olmak üzere 5 bin 339 kişinin yaralandığı kaydedildi. Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de bulunan hastanelerdeki tüm yatakların dolduğunu, ilaç ve tıbbi malzemelerin de tükenmek üzere olduğunu söyledi. Ebu Riş, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardımanda vurulanların yüzde 60'ı kadın ve çocuklardan oluşuyor." dedi.

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Son Dakika Dünya İsrail: Henüz karar vermedik ancak kara harekatına hazırlanıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail: Henüz karar vermedik ancak kara harekatına hazırlanıyoruz - Son Dakika
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