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''Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı'' diyerek İsrail askerleri için dua istediler - Son Dakika

''Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı'' diyerek İsrail askerleri için dua istediler

Son Güncelleme: 31.10.2023 23:54

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandığını belirten İsrail kaynakları, ''Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmiyor, ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın'' ifadelerini kullandı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise, olayın gizemi sürerken yaptığı açıklamada, ''Güçlerimizin güvenliğini sağlayarak rapor vereceğiz. Kamuoyuna sesleniyorum, dedikodu yaymayın.''' dedi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bir şekilde bombalayan İsrail ordusu, insanlık suçu işlediği kente bu kez de karadan girmeye çalışıyor. İsrail güçleri ve Filistinli grupların çatışmaları sürerken bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail'deki askeri kaynaklar, Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olayın yaşandığını belirterek İsrail askerleri için dua istedi.

"ASKERLER İÇİN DUA EDİN"

İsrail askeri kaynaklarından yapılan açıklamada, Gazze'de çok tehlikeli bir olayın meydana geldiği bildirilerek, "Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmiyor, ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın." ifadeleri kullanıldı.

İsrail kaynakları: Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı, askerlerimiz için dua edin

"DEDİKODU YAPMAYIN"

İsrail Ordu Sözcüsü ise Daniel Hagari ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimizin güvenliğini sağlayarak rapor vereceğiz. Kamuoyuna sesleniyorum, dedikodu yaymayın." dedi.

İsrail kaynakları: Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı, askerlerimiz için dua edin

"SON GÜNKÜ BEDEL OLDUKÇA AĞIRDI"

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne çok sayıda İsrail askerinin konuşlandırıldığını söyleyerek, kara birlikleriyle Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığını kaydetti. Savunma Bakanı Gallant, söz konusu çatışmalarda İsrail güçlerinin "önemli başarı elde ettiğini" savunarak, "Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya ''Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı'' diyerek İsrail askerleri için dua istediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı'' diyerek İsrail askerleri için dua istediler - Son Dakika
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