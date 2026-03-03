ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, 4. gün İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni hava saldırısıyla başladı.
Ülkenin başkenti Beyrut'a havadan çok sayıda bomba yağdıran İsrail ordusunun bu hamlesinin ardından bölgede art arda patlamalar yaşandı.
İsrail ordusu, havadan ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidi yayımlamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.
Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istemişti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirmişti. Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıklamıştı.
İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti. İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.
Son Dakika › Dünya › İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.