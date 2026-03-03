İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
03.03.2026 07:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Haber Videosu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 4. günü kanlı saldırılarla başladı. İsrail Lübnan'a yeni bir hava saldırısı gerçekleştirirken, başkent Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı. Bölgeden servis edilen görüntülerde çok sayıda binanın hedef alındığı ve yangınların çıktığı görüldü.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, 4. gün İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni hava saldırısıyla başladı.

BAŞKENT'TE ART ARDA PATLAMALAR

Ülkenin başkenti Beyrut'a havadan çok sayıda bomba yağdıran İsrail ordusunun bu hamlesinin ardından bölgede art arda patlamalar yaşandı.

SALDIRI ÖNCESİ HARİTA PAYLAŞTILAR

İsrail ordusu, havadan ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidi yayımlamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor

"BÖLGEYİ BİR AN ÖNCE TERK EDİN"

Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istemişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirmişti. Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıklamıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti. İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.

Güncel, Beyrut, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor - Son Dakika

ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
07:23
Osimhen ve Ndidi İran’a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
07:14
’’Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor’’ sorusuna Nihat Hatipoğlu’ndan bomba yanıt
''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?'' sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt
07:04
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi
07:03
Arda’nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid’e büyük şok
Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok
06:41
İran: Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
06:22
İran’dan son dakika mesajı “ABD her şeyi itiraf etti“ diyerek duyurdular
İran'dan son dakika mesajı! "ABD her şeyi itiraf etti" diyerek duyurdular
05:40
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
05:28
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak
Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
05:15
Savaşta 4. gün İran, Katar ve BAE’deki ABD üslerini füzelerle vurdu
Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 08:09:19. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.