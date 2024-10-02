BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da artan gerginlik ve İsrail'in saldırıları hakkında derin endişe duyduğunu belirterek, acil itidal çağrısında bulunmuştu. Guterres, Lübnan Başbakanı ile yaptığı görüşmede, tüm BM sisteminin Lübnan'a destek olmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
Guterres'in yaptığı itidal çağrısı Tel Aviv yönetimini ise epey kızdırdı. İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasakladı.
İsrail'in, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, İran'ın dünkü füze saldırısını "yeterince kınamadığı" için bu kararı aldığı bildirildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Genel Sekreter Guterres hakkında, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün İsrail'de istenmeyen kişi ilan edildi ve ülkeye girişi yasaklandı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kesin bir dille kınayamayan biri, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor demektir.
Bu Genel Sekreter, 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen katliamı ve cinsel vahşeti henüz kınamamış ve Hamas'ın terör örgütü ilan edilmesi için herhangi bir çaba sarf etmemiştir. Hamas, Hizbullah, Husiler ve şimdi de küresel terörün anavatanı olan İran'dan teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek veren bir Genel Sekreter, BM tarihinde bir leke olarak hatırlanacaktır. İsrail, Guterres olsun ya da olmasın, vatandaşlarını savunmaya ve ulusal onurunu korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İsrail, Lübnan'da acil itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i ''istenmeyen adam'' ilan ederek ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
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