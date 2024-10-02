İsrail, Lübnan'da acil itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i ''istenmeyen adam'' ilan ederek ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Lübnan'da acil itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i ''istenmeyen adam'' ilan ederek ülkeye girişini yasakladı

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İsrail, Lübnan'da acil itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i ''istenmeyen adam'' ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.

02.10.2024 13:19
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da artan gerginlik ve İsrail'in saldırıları hakkında derin endişe duyduğunu belirterek, acil itidal çağrısında bulunmuştu. Guterres, Lübnan Başbakanı ile yaptığı görüşmede, tüm BM sisteminin Lübnan'a destek olmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

İSRAİL "İSTENMEYEN ADAM" İLAN ETTİ

Guterres'in yaptığı itidal çağrısı Tel Aviv yönetimini ise epey kızdırdı. İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasakladı.

"İRAN'IN SALDIRISINI YETERİNCE KINAMADI" SUÇLAMASI

İsrail'in, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, İran'ın dünkü füze saldırısını "yeterince kınamadığı" için bu kararı aldığı bildirildi.

İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres.

"GUTERRES, BM TARİHİNDE BİR LEKE OLARAK HATIRLANACAKTIR"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Genel Sekreter Guterres hakkında, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün İsrail'de istenmeyen kişi ilan edildi ve ülkeye girişi yasaklandı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kesin bir dille kınayamayan biri, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor demektir.

Bu Genel Sekreter, 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen katliamı ve cinsel vahşeti henüz kınamamış ve Hamas'ın terör örgütü ilan edilmesi için herhangi bir çaba sarf etmemiştir. Hamas, Hizbullah, Husiler ve şimdi de küresel terörün anavatanı olan İran'dan teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek veren bir Genel Sekreter, BM tarihinde bir leke olarak hatırlanacaktır. İsrail, Guterres olsun ya da olmasın, vatandaşlarını savunmaya ve ulusal onurunu korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail, Lübnan\'da acil itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri Guterres\'i \'\'istenmeyen adam\'\' ilan ederek ülkeye girişini yasakladı

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Son Dakika Dünya İsrail, Lübnan'da acil itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i ''istenmeyen adam'' ilan ederek ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Seyfettin Akyol:
    Diyor ki, kimseyi tanımıyorum, istediğimi yaparım! Dünya benden büyük değil! 140 1 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    haksizsin İsrail ve sonun hiç iyi değil bu gidişle abd bile seni koruyamiyacak 120 4 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Ee daha ne beklıyor bu birleşmiş Milletler müdehale için ne işe yarar bu birleşmiş Milletler 89 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    BM nin bizim mahalledeki bakkal Arif abi kadar ağırlığı yok kapatın gitsin 77 1 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    yuh artık 71 2 Yanıtla
  • Sezgin Urfa:
    Ne zaman Müslüman ve aklı selim bir olur işte o zaman zülüm yok olur Kudüs hür olur. 46 6 Yanıtla
  • F B:
    Muslumanlarin Tek Lideri Olması Lazım. Böyle Günümüzdeki Gibi Her Musluman Ülkenin Bir Lideri Olursa Böyle Korkak Olurlar Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın Derler. Halbuki Muslumanlarin Tek Halifeliği Olsaydi Bu Zülüm Durmuştu. Butun Müslüman Ülkeler Emrinizin Altindayken Neden Bir Kanun Ile Halifeliği Kaldırdılar. Türkiyeye Ne gibi Bir Yararı Oldu??? 25 23 Yanıtla
  • hakan celik:
    Yapar hakidir 7 36 Yanıtla
  • Alper Elma:
    İran bir sürü füze attı ama henüz ortada ne zahiyat var ne oldu dünya basınında hiçbir şey yok. nereye gitti bu füzeler ölende zaten yok kazayla kafasina düşen dışında.irana sorsan %90 vurduk diyor ama hiç bir gelişme yok basinda 11 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Anlaşılan İran'ın Zülfikarı bunların pertini çıkarmış... 5 1 Yanıtla
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