İsrail, Lübnan'da saldıracağı bölgeler için tahliye uyarısı yaptı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da saldıracağı bölgeler için tahliye uyarısı yaptı

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İsrail, Lübnan'da Dahiye bölgesinde 2 semt ile ülkenin güneyindeki 5 köy için saldırı tehdidinde bulunarak tahliye uyarısı yaptı.

22.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:28
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İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 2 semt ile ülkenin güneyindeki 5 köye saldıracağını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, hedeflenen köylerin ve binaların kırmızıyla gösterildiği bir harita yayımlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

TAHLİYE UYARISI

Sözcü, Dahiye sakinlerine özellikle de Hades ve Harratu Harik semtlerine komşu binalarda yaşayanlara tahliye uyarısı yaptı.

Adraee tarafından yayımlanan açıklamada, bu bölgelerde Hizbullah tesislerinin bulunduğu iddia edilerek İsrail ordusunun "yakın gelecekte" bu noktalara saldırı düzenleyeceği belirtildi.

"EVLER DERHAL BOŞALTILMALI"

Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 5 köyün sakinlerini geri dönüşleri için bir zaman çerçevesi belirtilmeksizin köylerde gerçekleştireceği bombalamaya hazırlık adına evlerini derhal boşaltmaları konusunda uyardığı" ifade edildi.

İsrail, Lübnan\'da saldıracağı bölgeler için tahliye uyarısı yaptı

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Lübnan'da saldıracağı bölgeler için tahliye uyarısı yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi:
    İsrail mutlak şerdir 2 0 Yanıtla
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