İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı

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İsrail\'den Nasrallah sonrası bir suikast daha! Hamas\'ın kritik ismi öldürüldü

İsrail- Lübnan sınırında yüzlerce İsrail tankı konuşlandı. Bu durum, Orta Doğu'yu topyekün savaşa sürükleyebilecek olası bir kara harekatı endişelerini artırdı. Aynı zamanda İsrail, Yemen'deki Husi hedeflerine yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail-Hamas savaşı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü açıklamasıyla tırmandı. İsrail, saldırıda 20'den fazla üst düzey Hizbullah üyesinin de öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünü doğruladı ve Haşim Safieddine'in yeni lider olması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Orta Doğu'da topyekün savaştan kaçınma konusunda uyardı. Bölgede gerilim artarken, birçok yabancı büyükelçilik personelini tahliye etmeye başladı.

Lübnan'daki hava saldırılarında en az 100 kişi öldü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Bizim için hiçbir yer çok uzak değil" açıklamasını yaptı.

İsrail, Yemen'de Husi hedeflerini bombaladı ve elektrik santralleriyle Ras Isa limanını vurdu. Husiler, 7 Ekim'den beri İsrail'e füze ve drone saldırıları düzenliyor ve Kızıldeniz'de ticari gemilere el koyuyor.

İran, cuma günü öldürülen generalinin intikamını alacağını söyledi. Kuzey İsrail'e roket saldırıları düzenlendi ve bölgede alarm sirenleri çaldı.