İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı

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İsrail-Lübnan sınırında yüzlerce İsrail tankı konuşlandırıldı ve Orta Doğu'da topyekün savaş endişeleri arttı. İsrail-Hamas savaşı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesiyle tırmandı. İsrail ayrıca Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Orta Doğu'da savaştan kaçınma konusunda uyardı. Lübnan'daki hava saldırılarında en az 100 kişi öldü.

30.09.2024 09:33  Güncelleme: 09:41
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İsrail- Lübnan sınırında yüzlerce İsrail tankı konuşlandı. Bu durum, Orta Doğu'yu topyekün savaşa sürükleyebilecek olası bir kara harekatı endişelerini artırdı. Aynı zamanda İsrail, Yemen'deki Husi hedeflerine yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail-Hamas savaşı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü açıklamasıyla tırmandı. İsrail, saldırıda 20'den fazla üst düzey Hizbullah üyesinin de öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünü doğruladı ve Haşim Safieddine'in yeni lider olması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Orta Doğu'da topyekün savaştan kaçınma konusunda uyardı. Bölgede gerilim artarken, birçok yabancı büyükelçilik personelini tahliye etmeye başladı.

Lübnan'daki hava saldırılarında en az 100 kişi öldü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Bizim için hiçbir yer çok uzak değil" açıklamasını yaptı.

İsrail, Yemen'de Husi hedeflerini bombaladı ve elektrik santralleriyle Ras Isa limanını vurdu. Husiler, 7 Ekim'den beri İsrail'e füze ve drone saldırıları düzenliyor ve Kızıldeniz'de ticari gemilere el koyuyor.

İran, cuma günü öldürülen generalinin intikamını alacağını söyledi. Kuzey İsrail'e roket saldırıları düzenlendi ve bölgede alarm sirenleri çaldı.

İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı

Savaş ve Çatışma, Hasan Nasrallah, Joe Biden, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar abd tanklarıdir kesin 51 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kuduz it yola çıkarmış 39 7 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    İsrail bu haldeyken bile halen ekonomi enflasyon gibi sorunları yok.Ekonomik güç bir ülke için ne kadar önemli en basit örneği.Turkiye'ninde ekonomik anlamda bir an önce toparlanması,enflasyon belasından kurtulması lazım.Mesele ''lüks yaşamasınlar,sukretmeyi bilsinler gecinirler'' meselesi değil. 23 6 Yanıtla
  • Mehmet Ateşci:
    Bu kadar zormu su İsrail denilen hadsiz netenyahuyu durdurmak ey muslumanlar ALLAH bunun hesabını soracak bize kimsenin umurunda değil yazıktır yazik 18 9 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Haberin sonunda ki "İran" bütün ciddiyeti bitirdi. 19 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    İsrail'de enflasyon bizden daha düşük .bırakın israilide ülkemize bakın..Vatandaşın derdi, ne İsrail, ne Filistin. vatandaşın derdi, hayat pahalılığı ve adaletsizlik..önce benim ülkem ve vatandaşım gelir..kral selmanın dediği..hamest edebiyati değil..çok isteyen varsa, gazzeninde yeri belli, İsrail'i de isteyen gidebilir.kimsede engel olamaz.. 9 8 Yanıtla
  • Ercan Durmaz:
    yaklaşıyor 5 5 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    Malisef bu müslüman ülkelerin bir birlerine güvensizliğini gösteriyor biz Müslüman ülkeleri birlik oluşturmazsak Müslüman ülkeleri bir bir yok edileçek çünkü Müslüman ülkeleri araların bir birlik olmadığını görüyorlar bu nedenlede bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar biz müslüman ülkeler nezaman uyanacağız daha nekadar Müslüman ölmesini bekleyeceğiz hey Müslüman alemi ülkeler uyanın artık 4 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Hizbullahtan kat ve kat küçük olan Hamas İsrail tankarına büyükmkayıplar verdiyseyse Hizbullah'ın kat ve kat fazla kayıp verdirmesi lazım.ellerind3 hem daha fazla savaşcı hemde daha fazla silah ve techizat var 3 3 Yanıtla
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