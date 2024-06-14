İsrail, Lübnan sınırında Ortaçağ savaş taktikleriyle orman yangınları çıkarıyor

Dünya

İsrail, Lübnan sınırına alevli nesneler fırlatarak orman yangınları çıkarmak için Ortaçağ savaş taktiklerini kullanıyor. İsrail askerleri, Lübnan'a ateş topları fırlatmak için Ortaçağ kuşatma silahlarını kullanırken görüntülendi. Garip görüntülerde, askerlerin yangın çıkarıcı maddeleri mancınık benzeri bir silahla sınırın karşısına fırlattıkları görülüyor. Bu, Hizbullah savaşçılarının sınırı geçmesini engellemeye yönelik bir girişim gibi görünüyor.

Klipte, İsrail askerlerinin kalın sınır duvarının üzerinden büyük bir alevli nesneyi Lübnan topraklarına fırlatan bir mancınığın yanında durdukları görülüyor. Böyle bir silah, 15. yüzyılın ortalarından beri savaşta kullanılmamıştı ve barutun icadıyla kullanımdan kalkmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu görüntülere yanıt olarak, "Bu yerel bir girişimdir ve yaygın olarak kullanılan bir araç değildir" dedi. İkinci bir klipte ise bir askerin sınırın üzerinden yanan bir ok fırlattığı ve daha ilkel bir yöntemle yangın çıkardığı görülüyor.

IDF, Lübnan sınırının yoğun bitki örtüsü, kayalar ve çalılıklarla kaplı olduğunu ve bunun askerler için zorluklar oluşturduğunu belirtti. Raporlara göre, sınırdaki askerlere bitki örtüsünü yakmak için topçu kullanmalarına izin verilmedi. Bu nedenle, askerler kendi inisiyatiflerini kullanarak Ortaçağ tarzı mancınıklarla alevli nesneleri sınırın ötesine fırlattılar. Ağaç örtüsünü yok etmek, düşmanın sınırı gizlice geçmeye çalışmasını zorlaştıracaktır.