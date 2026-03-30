İsrail Meclisi Knesset idam cezasını onayladı

İsrail Meclisi, Batı Şeria'da askeri mahkemelerce "terör eylemi" olarak nitelendirilen ve ölümle sonuçlanan saldırılardan suçlu bulunan Filistinliler için idam cezasını resmen kabul etti. Yeni yasaya göre, kasten öldürme eylemi gerçekleştirenler için artık varsayılan ceza müebbet hapis değil, ölüm cezası olacak.

İNFAZ SÜRECİ: 90 GÜN İÇİNDE UYGULANACAK

Kabul edilen yasa tasarısı, sadece cezanın türünü değil, infazın hızını ve mahkumun tutulma şartlarını da katı kurallara bağlıyor:

Hızlı İnfaz: İdam kararı kesinleştikten sonra infazın 90 gün içinde gerçekleştirilmesi zorunlu kılındı.

TAM TECRİT

İdam mahkumları, yetkili personel dışında hiç kimseyle görüştürülmeyecekleri özel ve izole tesislerde tutulacak.

Öte yandan mahkumların hukuki danışmanlık hizmetlerini yalnızca video konferans yoluyla alabileceği, avukatlarıyla yüz yüze görüşmelerinin kısıtlanacağı belirtildi.

BEN-GVİR: "SÖZ VERDİK VE TUTTUK"

Yasanın en ateşli savunucularından biri olan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylama sonrası zafer turu attı. Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, seçim vaatlerine atıfta bulunarak, "Söz verdik ve sözümüzü tuttuk" ifadelerini kullandı. Bu adımın "terörle mücadelede caydırıcılık sağlayacağını" savunan bakan, aşırı sağcı seçmen kitlesinden büyük destek aldı.

BÖLGESEL GERİLİMİN TIRMANDIRILMASI ENDİŞESİ

Hukukçular ve insan hakları örgütleri, bu yasanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Filistin sahasında şiddet sarmalını büyüteceğini savunuyor. İdam cezasının uygulanmaya başlanmasının, Batı Şeria ve Gazze hattında yeni bir protesto dalgasını tetiklemesinden endişe ediliyor.