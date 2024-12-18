İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi

Dünya

Öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Suriye'nin en yüksek noktasındaki Hermon Dağı'na giderek IDF işgalinin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtti. İlk kez görevdeki bir İsrail başbakanının Suriye topraklarına girmesi bugün dış basının öne çıkan gündem maddelerinden bir oldu. Uzmanlar tehlikeli adımın bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını belirtiyor.

4 YIL ÖNCEKİ HABERİ YENİDEN HATIRLATTILAR

Tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Israel Radar haber sitesi sosyal medya hesabından 2020'de sitelerinde yer alan "Orta Doğu Tahminleri: 2030'a Kadar İsrail- Türkiye Çatışması mı?" başlıklı yazısını "İsrail ve Türkiye arasındaki mesafe hızla daralıyor. Bu, nihai İsrail-Türkiye çatışmasına doğru bir başka adım mı?" notuyla tekrar hatırlattı.

TÜRKİYE'Yİ "GERÇEK TEHDİT" OLARAK GÖRÜYORLAR

Israel Radar haber sitesi 2020 yılında, İsrail ordusunun ilk kez Türkiye'yi İsrail için bir 'tehdit' olarak tanımladığını, Mossad Şefi Yossi Cohen'in, Türkiye'nin İsrail'in karşılaştığı 'gerçek tehdit' olduğunu vurgulamıştı.

SAVAŞ İÇİN TARİH BİLE VERDİLER

Türkiye'nin Orda Doğu'daki özellikle son 20 yıldaki peş peşe operasyonlarıyla İran, Rusya, ABD ve İsrail eksenli terör koridorlarını yıkması ve Filistin davası için direnen gruplara verilen destek planları alt üst etti. Tüm bu gelişmelere atıfta bulunan Israel Radar haber sitesi, teorik olarak 2040'a kadar gerçekleşmesi beklenen Türkiye-İsrail çatışmasının şu an yaşanan olağanüstü gelişmeler ışığında 2030'da hatta daha önce patlak verebileceğini yazdı.

TÜRK DONANMASI ONLAR İÇİN BİR TEHDİT

Türkiye'nin 27 Kasım 2019 tarihinde Libya ile imzaladığı " Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması" ve son yıllarda Mısır ile yaşanan olumlu gelişmeler İsrail'in ana aktör olduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EastMed) ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru planlarını da bozuyor.