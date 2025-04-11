İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Suriye konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Trump, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün de çok önemli olduğuna işaret etti.

"ERDOĞAN'I SEVMEME KIZDIĞINI BİLİYORUM AMA..."

ABD Başkanı, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı" diye konuştu.

İSRAİL BASININDA BİR NUMARALI GÜNDEM

Trump'ın Netanyahu'nun gözünün içine baka baka kameraların önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetmesinin İsrail basınında yankıları sürüyor.

"İSRAİL'İN ALIŞMASI GEREKECEK"

Bu kapsamda The Times Of Israel'de dikkat çeken bir analiz kaleme alındı. "İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki büyüyen etkisine alışması gerekecek" başlığı ile servis edilen yazıda "Esad sonrası Suriye'nin kaostan kurtulmasına yardımcı olacak güçlü bir ülkeye ihtiyacı var ve Türkiye de buna katılmak istiyor; Amerika'nın Erdoğan'ı desteklemesiyle İsrail'in kırmızı çizgilerde ısrar etmekten başka yapabileceği pek bir şey yok" denildi.

TRUMP'IN ERDOĞAN ÖVGÜSÜ HATIRLATILDI

İsrail'de Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin artan endişelere rağmen, 'İsrail'in buna karşı koyacak çok az seçeneği kaldığına' dikkat çekilen yazıda, Trump'ın Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri de hatırlatıldı. Yazıda ayrıca Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğin İsrail'in manevra kabiliyetini daha da sınırladığının altı çizildi.