İsrail medyasından Netanyahu hükümetine Türkiye uyarısı - Son Dakika
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Dünya

İsrail medyasından Netanyahu hükümetine Türkiye uyarısı

İsrail basını, Türkiye-İsrail mücadelesinin yalnızca bölgesel değil, dini ve ekonomik sebeplerden de kaynaklandığı belirterek, İsrail'in Türkiye'yi tehdit olarak kabul etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

03.01.2025 19:00
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İsrail merkezli yayın organı Nziv'de yayımlanan bir yazıda, Türkiye'nin bölgesel güç dengesinde İsrail'i bir rakip olarak görmesi ve buna karşılık geliştirdiği stratejiler ele alındı.

Haberde, Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğu ancak ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği vurgulandı. İsrail'in Körfez ülkeleriyle geliştirdiği işbirliklerinin Türkiye'nin ekonomik gücünü tehdit ettiğini belirten İsrail medyası, bu tehdit karşısında Türkiye'nin stratejik olarak İsrail'e karşı düşmanlık politikası izlediğini öne sürdü.

İsrail medyasına göre, Türkiye'nin İsrail'e duyduğu nefretin arkasında sadece bölgesel çıkarlar değil, aynı zamanda bir kolonizasyon ve ticaret savaşı stratejisi yatıyor.

Haberde, Türkiye'nin Osmanlı'nın izlerini günümüzde de sürdürdüğü ve Avrupa'daki Türk göçmenlerle yeni bir İslami kolonizasyon stratejisi geliştirdiği vurgulanırken, Türkiye'nin hedeflerinin, İsrail için büyük bir tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

İsrail medyası, Türkiye'nin İsrail'e karşı olan nefretinin dini, bölgesel ve ekonomik çıkarlara dayandığını belirtildi. İsrail'in, Türkiye'yi bir tehdit olarak kabul etmesi gerektiği vurgulanırken, bu durumun bölgedeki güç dengesini önemli ölçüde etkileyeceği ifade ediliyor.

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